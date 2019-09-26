甲骨文：美反垄断机构已要求提供信息协助调查谷歌

北京时间9月26日上午消息，据路透社报道，甲骨文公司（Oracle Corp）曾与谷歌在业务上起冲突。最近，甲骨文方面称，已经收到国会和州调查人员的要求，以提供信息调查谷歌是否违反反垄断法。

驻华盛顿的甲骨文高管肯·葛吕科（Ken Glueck）表示，甲骨文对谷歌的广告业务有一定了解。公司已经收到德州司法部长办公室和众议院司法委员会发出的提供信息要求。

据了解众议院调查的知情人士透露，众议院司法委员会已向数十家可能受到科技巨头损害的公司发出提供信息的请求。委员会将根据有多少公司自愿回应请求，来决定是否要发出传票。知情人士称，有一些公司认为，如果他们被强制要求提供信息的话，公司遭到科技巨头的报复的可能性或许会小一点。

葛吕科还表示，甲骨文也已经跟司法部有过沟通。谷歌拒绝就此事发表评论。

甲骨文声称，谷歌开发的智能手机操作系统Android侵犯了甲骨文的Java版权。最高法院正在考虑是否接受谷歌的上诉。在该案中，甲骨文要求谷歌赔偿90亿美元。

曾经，科技公司被誉为刺激效率和经济增长的创新之源。如今，这些科技公司在美国乃至全世界面临着各种各样的反对和抵制。越来越多的竞争对手、立法人员和消费组织开始担心这些公司拥有的权力过大，恐怕会对用户和业务竞争对手不利。

今年6月份，路透社和其他媒体等均报道称，不同联邦机构将分别对科技公司展开调查，其中谷歌和苹果的案子归司法部接手，而联邦贸易委员会则将负责调查Facebook和亚马逊。众议院司法委员会将对这四家公司进行调查，而各州检察长也成立了调查小组着重针对Facebook和谷歌。