历史性超越！余承东：华为Mate30 Pro流畅性首超苹果iPhone 11 Pro Max

IT之家9月26日消息 今天下午华为Mate30、Mate30 Pro国行新品发布会在上海举行。在发布会上，余承东提到了华为Mate30、Mate30 Pro以光和圆环作为ID设计的灵感。华为Mate 30 Pro采用环幕屏设计，屏幕弯曲角度达88度。华为Mate30系列搭载了最新的麒麟990处理器。

在发布会上，余承东表示麒麟990 5G芯片AI性能超过了苹果，具体体现在手机方面，华为Mate30 Pro在时延和流畅性方面首次超过了苹果iPhone 11 Pro Max。

余承东引用中国电信2019年终端洞察报告称，华为麒麟990 5G芯片在AI能力方面表现超过了苹果的A13处理器。 具体体现在手机方面，华为Mate30 Pro在低时延和流畅性方面超过了苹果iPhone 11 Pro Max。

数据显示，华为Mate30 Pro低时延比苹果低31%，时延波动率低55%。余承东表示，“华为手机首次在流畅性方面超过了苹果。”“A13刚发布时我们心里也没底，现在来看，我们已经干翻了苹果。”

有意思的是，在日前的苹果秋季发布会上，苹果高管也将A13芯片与华为等竞争对手做对比，称远超安卓对手。不过苹果当时对比的对象是华为的麒麟980芯片。

华为Mate30采用6.62英寸OLED全面屏，华为Mate 30 Pro采用6.53英寸柔性OLED环幕屏，左右边框臻于无形，更窄机身，更易握持。