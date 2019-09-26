华为Mate30/Pro国行版正式发布：售价3999/5799元起

IT之家9月26日消息 华为Mate30系列国行版价格正式公布，其中华为Mate30 6GB/8GB+128GB售价3999元/4299元；华为Mate30 Pro 8GB+128GB/256GB售价5799元/6299元。

外观方面，华为Mate30采用6.62英寸OLED全面屏，华为Mate 30 Pro采用6.53英寸OLED环幕屏，屏幕弯曲角度达88度。刘海比Mate 20 Pro小，内置3D深度相机，环境光和接近传感器以及前置摄像头，还有一个手势传感器，采用磁悬发声取代了常规的听筒。华为去除了Mate30 Pro侧边音量键、只保留一个狭长的电源键，机身显得非常简约，滑动侧边即可完成音量调节等操作。两者都支持屏下指纹。

核心配置方面，华为Mate30系列搭载麒麟990处理器，华为Mate 30 5G系列则搭载麒麟990 5G SoC芯片，首次将处理器和5G基带集于一体，使用7nm+ EUV工艺，相比上代芯片，GPU性能提升高达39%，能效提升高达32%。5G系列同时支持5G SA/NSA双架构；支持双卡双待，5G与4G卡可同时在线；支持FDD和TDD多频段，覆盖范围更广。

相机方面，华为Mate 30后置超感光徕卡三摄，分别是1600万像素超广角相机、4000万像素广角超感主相机和800万像素长焦相机，支持3倍光学变焦，2.5cm微距拍摄，支持OIS+AIS双重防抖。

华为Mate 30 Pro配备超感光徕卡电影四摄，搭载双4000万像素双主摄（超感光摄像头+电影摄像头），800万像素长焦相机，和3D深感相机，支持45倍混合变焦，3倍光学变焦，OIS+AIS双重防抖。1/1.7英寸传感器，ISO高达409600。视频ISO高达51200，支持4K 60fps、4K HDR、7680fps超级慢动作视频拍摄，支持实时背景虚化视频拍摄。

其他方面，华为Mate30内置4200mAh大电池，华为Mate 30 Pro更将电池容量增至4500mAh，配备40W有线超级快充，27W无线超级快充；5G方面，华为Mate30 5G系列是全球首款第二代5G手机，同时支持5G SA/NSA双组网模式，华为Mate30系列内置21根天线，其中包含14根5G天线；在频段支持方面，华为Mate 30 Pro 5G支持N79、N78、N77、N41、N28、N3、N1七个频段。