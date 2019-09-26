余承东提到的“确定时延引擎”，华为数百位专家2年研发

9月26日晚间消息，华为今日举行Mate30系列发布会，在EMUI系统层面，在讲到软件性能优化时，华为消费者业务CEO余承东提到EMUI10搭载了新一代GPU Turbo，以及另一个新技术——“确定时延引擎”。

据余承东介绍，“拥有确定时延引擎的EMUI10，在平均响应时延和性能波动方面均有所改善，完成时延降低31%，时延波动率降低55%。无论在哪种场景下，用户体验流畅性始终如一。”

究竟什么是“确定时延引擎”？这要从安卓资源调度策略说起。

安卓系统源于Linux，安卓资源调度也根植于Linux内核。手机相对于PC，并不充裕的资源以及更加复杂多变的使用场景，使得源于Linux的资源调度策略越来越力不从心，安卓手机遭遇莫名卡顿也是常有的事。

要想改变这一现状，要从CPU调度、内存调度、IO这三个方面下手，撬动Linux内核。

据介绍，华为此次推出的确定时延引擎，具备VIP优先调度、优先级矫正、预留服务三项技术。

VIP优先调度类似银行的VIP通道，让本应该优先的进程可以绕过队列，保障执行效率。不仅如此，华为还对网络协议栈进行了改造，针对低优先级的部分网络业务进行协议上的限流。在网络带宽一定的情况下，尽可能保障“前台”业务的IO请求。

优先级矫正则是如果一个高优先级的任务依赖于低优先级的任务，就需要将低优先级任务提前。确定时延引擎首先是对相关数据结构重新设计，赋予了CPU和IO调度器业务感知能力，能够精确知道哪些线程在哪些时间段是跟用户操作真正相关的。

预留服务则是，智慧前台调度既可以保证“前台”任务请求内存优先分配，减少进入慢速路径的次数，又可以在高负载情况下缓解内存抖动现象。

据悉，为了这项技术，华为投入数百位技术专家，耗时近2年研发而成。而在EMUI上，华为目前已经陆续推出了GPU Turbo、EROFS超级文件系统、方舟编译器以及确定时延引擎等针对系统内核进行的改动。