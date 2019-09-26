内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

余承东提到的“确定时延引擎”，华为数百位专家2年研发

2019-9-26 22:32:59来源：新浪科技作者：张俊责编：孤城评论：

9月26日晚间消息，华为今日举行Mate30系列发布会，在EMUI系统层面，在讲到软件性能优化时，华为消费者业务CEO余承东提到EMUI10搭载了新一代GPU Turbo，以及另一个新技术——“确定时延引擎”。

据余承东介绍，“拥有确定时延引擎的EMUI10，在平均响应时延和性能波动方面均有所改善，完成时延降低31%，时延波动率降低55%。无论在哪种场景下，用户体验流畅性始终如一。”

究竟什么是“确定时延引擎”？这要从安卓资源调度策略说起。

安卓系统源于Linux，安卓资源调度也根植于Linux内核。手机相对于PC，并不充裕的资源以及更加复杂多变的使用场景，使得源于Linux的资源调度策略越来越力不从心，安卓手机遭遇莫名卡顿也是常有的事。

要想改变这一现状，要从CPU调度、内存调度、IO这三个方面下手，撬动Linux内核。

据介绍，华为此次推出的确定时延引擎，具备VIP优先调度、优先级矫正、预留服务三项技术。

VIP优先调度类似银行的VIP通道，让本应该优先的进程可以绕过队列，保障执行效率。不仅如此，华为还对网络协议栈进行了改造，针对低优先级的部分网络业务进行协议上的限流。在网络带宽一定的情况下，尽可能保障“前台”业务的IO请求。

优先级矫正则是如果一个高优先级的任务依赖于低优先级的任务，就需要将低优先级任务提前。确定时延引擎首先是对相关数据结构重新设计，赋予了CPU和IO调度器业务感知能力，能够精确知道哪些线程在哪些时间段是跟用户操作真正相关的。

预留服务则是，智慧前台调度既可以保证“前台”任务请求内存优先分配，减少进入慢速路径的次数，又可以在高负载情况下缓解内存抖动现象。

据悉，为了这项技术，华为投入数百位技术专家，耗时近2年研发而成。而在EMUI上，华为目前已经陆续推出了GPU Turbo、EROFS超级文件系统、方舟编译器以及确定时延引擎等针对系统内核进行的改动。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：emui10确定时延引擎

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有