任天堂Switch公开《健身环大冒险》最新TVCM，由新垣结衣出演

IT之家9月27日消息 此前任天堂正式公布了自带外设游戏《健身环大冒险》，并宣布将于10月18日正式发售，售价为7980日元（约合人民币528元）。今天任天堂公开《健身环大冒险》最新TVCM（准备篇），由新垣结衣出演，邀你一起锻炼。

视频中，新垣结衣拿到 《健身环大冒险》外设后，只需要简单的操作就能够设置好锻炼模式。包括一条腿部固定带和一个柔性健身环，插入Switch控制手柄后就可以控制游戏人物同步运动了。

《健身环大冒险》是一款奇幻冒险游戏，玩家将在游戏中扮演一位英雄，试图摆脱由恶魔所操控的魔法王国，虽然游戏在内容剧情上听起来是一款角色扮演游戏，但因为其自带的外设而变得有所不同。

这款游戏自带一条腿部固定带和一个柔性健身环，任天堂将其命名为Ring-Con，玩家需要在Ring-Con中插入Switch控制手柄，并将腿带绑到腿上，然后通过肢体动作来控制游戏人物，比如当你在原地跑步时，人物便会跑动起来，而转动圆环还可以控制方向，此外，在游戏中玩家还需要根据屏幕指示进行相应的肢体动作。

游戏包含故事模式和健身模式，在游戏过程中玩家不仅能够体验到巨大、充实的奇幻冒险，还能出足够多的汗来达到健身的目的。

下面是新垣结衣演示视频。