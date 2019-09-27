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华为麒麟A1官方详解：支持BT/BLE双模5.1可穿戴芯片，真无线连接

2019-9-27 15:01:40来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家9月27日消息 华为发布了全球首款BT/BLE双模5.1可穿戴芯片——麒麟A1，同时推出搭载麒麟A1的全新无线耳机HUAWEI FreeBuds3和智能手表HUAWEI WATCH GT 2。

麒麟A1是华为推出的首款同时支持无线音频设备和智能手表、且获得蓝牙5.1和蓝牙低功率5.1标准认证的可穿戴芯片，在4.3mm*4.4mm的小巧尺寸上集成了蓝牙处理单元、音频处理单元、超低功耗的应用处理器和独立的高效电源管理单元。 为了解决蓝牙和信号干扰所带来的耳机卡顿、断连问题，麒麟AI自研双通道同步传输技术，可以实现两个耳机直接从手机端分别获得左右声道的信号，直接与手机通信，两个耳机之间也规避了干扰，同步传输功耗降低50%，延迟降低30%。此外，麒麟A1采用独有的BT-UHD超高清蓝牙编解码技术，极限传输带宽最高可达6.5 Mbps，极大地提升了传输速度，是蓝牙标准（2.1Mbps）传输速度的2.8倍。

基于麒麟A1高效稳定的连接性能和抗干扰能力、音频处理能力等，HUAWEI  FreeBuds 3可以实现稳定流畅的连接、出色的音质以及智慧降噪体验，成为开放式主动降噪耳机。

同期亮相的还有搭载麒麟A1的华为Watch GT 2，一体化3D玻璃屏设计，造型精致简约。

华为Watch GT 2还拥有蓝牙通话、音乐播放等智能体验，支持15种专业运动模式，续航时长达2周时间，24小时呵护身心健康。

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关键词：麒麟A1华为

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