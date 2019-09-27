诺基亚贝尔首家完成5G毫米波功能测试和外场性能测试

IT之家9月27日消息 诺基亚贝尔官方今天宣布，在IMT-2020(5G)推进组所组织的中国5G增强技术研发试验毫米波测试中，诺基亚贝尔首家完成5G增强技术研发试验的毫米波功能测试和外场测试项目。在本次测试中，诺基亚贝尔创新性地全面模拟了真实应用场景，以力求贴合最终使用环境，让测试数据脚踏实地真正服务于实际5G商用网络。

毫米波（mmWave）被普遍认为是能够左右5G发展的关键5G增强技术之一。通过毫米波，可在eMBB（增强移动宽带）场景中实现远超sub-6G的超大带宽目标，并由此让诸如2022年北京冬奥会等大型体育赛事的超高清视频回传直播、多机位实时互动4K分辨率点播等创新应用规划成为现实。

毫米波技术是5G网络覆盖无所不在的重要保证。一方面，运营商需要利用高频段毫米波，在小覆盖场景下，交付超高的容量；另一方面，运营商也需要保证覆盖一定的信号范围。为了同时满足高容量、广覆盖等多种用例需求，运营商需要增大其网络密度，而对于运营商而言，关键是要部署合适的端到端小站和毫米波技术，来确保交付可靠的5G性能。

诺基亚贝尔本次首家完成的毫米波功能测试和外场测试，全面模拟、适配了真实的5G商用环境。

一方面，测试采用了诺基亚成熟的商用毫米波AAU（有源天线单元）产品，以及基于商用5G芯片和毫米波模组的商用CPE（客户终端设备）,毫米波AAU能力与商用CPE适配，完成了相关测试，验证了相关可量产、端到端解决方案的可靠性；

另一方面，在毫米波外场测试的基站选址、设置、测试路线和场景配置，以及商用毫米波终端类型和使用方式等方面，诺基亚贝尔创新性地选择了贴近5G网络在实际市区的使用场景，为毫米波商用提供了可信的参考性验证；

同时，本次测试所用毫米波频段，与工业和信息化部所颁发的测试频率保持了一致，从而更好地为中国未来的毫米波频率规划、冬奥会等大型体育赛事等做好了技术储备。

毫米波相关测试项目的率先顺利完成，不仅体现了毫米波等5G增强技术的可靠与可用性，同时也拓宽了相关技术的应用空间，彰显了诺基亚贝尔领先且成熟的端到端5G商用解决方案交付实力。