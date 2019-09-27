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华为发布全容器化5G核心网，支持2G到5G全融合

2019-9-27 18:26:52来源：新浪科技作者：张俊责编：骑士评论：

9月27日下午消息，在近日举行的首届5G核心网峰会上，华为发布业界首个全容器化5G核心网，在核心网全系列网络功能中全面引入容器技术，以帮助运营商实现更为敏捷的网络部署。

为满足5G时代行业应用的差异化需求，网络需要具备软件快速迭代和升级的能力，以加快业务创新，低成本试错，实现商业敏捷。3GPP在5G核心网中引入了SBA（Service-based Architecture）服务化架构，实现网络功能的灵活定制和按需组合。华为认为，网络功能还需再做进一步微服务拆解，以实现更快速的版本发布、更轻量化的部署、更灵活的业务编排。而容器技术正是微服务架构的最佳承载方式，让5G网络变得更加敏捷和灵活，最大化资源利用率，快速故障定位和自愈，以应对未来业务的快速变化。

此前，华为在2019年MWC期间发布全球首个以微服务为中心（Microservice-centric Architecture）的5G核心网。本次华为在业界率先发布首个全容器化5G核心网，支持2G/3G/4G/5G NSA/5G SA全融合，可助力运营商构建更为敏捷、灵活、高效的5G网络。

截至当前，华为已在全球签订了50多个5G商用合同。

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关键词：华为5G

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