近期，苹果、华为、小米等都陆续召开了新品发布会，iPhone11系列、华为Mate 30系列、小米9 Pro纷纷正式亮相。

单从发布会来看，各家似乎都不约而同把重心放在了摄像头上，浴霸和滚筒，谁美谁丑，谁强谁弱，谁能把谁按在地上摩擦，也许每个人心中都会有不同的答案。

不过关于这些新品，倒是还有一个时下更具话题性的讨论点——5G。

iPhone 11系列没有5G，而华为Mate 30系列、小米9 Pro、vivo NEX 3、三星Galaxy Note10+等手机则都有5G版本。

一边是多数厂商争抢占位的“这个可以有”，一边是少数厂商的高冷（无奈）的“这个真没有”……

一时间，人们购买手机时的择机标准似乎受到了巨大挑战：

以往我们更注重的是软硬件、外观、价格等，而5G时代的到来，在目前这个阶段给我们又增加了一个颇具干扰性的新选项——是否支持5G，让不少近期想要换新机的朋友犯了犹豫。

5G到底该不该成为购机新指标？

本期5G Weekly，我们用街采的形式，听了下大家的观点。

街采开始

Q1：你会考虑换5G手机吗？

Q2：iPhone 11不支持5G会让你失望吗/会影响你的购买选择吗？

Q3：你认为5G应该成为购机新指标吗？

观点汇总

从街采结果来看，大家的观点还是比较分散：

一部分观点认为，目前5G网络覆盖还并未成熟，现阶段5G手机还不能算是日常生活中的刚需，所以不应该把5G作为购机的一项新指标；

另一部分观点认为，从性价比角度出发，一部手机可能会使用一到两年甚至更久，考虑到5G发展速度，如果现在买一部不支持5G的手机，也许明后年还会再换，所以还不如现在就一步到位；

还有街采对象表示，5G是否作为购机新指标，应该因人而异。对于一些追求最新技术和应用的发烧友以及某些行业领域的从业人员来说，5G可以成为购机的新指标；但对于本身并无相关需求，4G手机能够满足日常使用的普通用户来说，可以继续对5G手机保持观望态度。

另外，在新浪5G官方微博发起的“今年购买新手机时你会为5G而纠结吗”的投票中，有48.8%的网友认为“会纠结，5G是大势所趋”；47.3%的网友认为“不会纠结，4G不会过早被淘汰”；还有3.9%的网友表示，“没想过，买手机只看手机品牌”。

5G手机市场走势

从出货量来看，根据中国信息通信研究院发布报告显示，今年8月国内手机市场总体出货量达3087.5万部，其中5G手机21.9万部；根据Strategy Analytics研究预测，到2025年全球5G手机出货量将突破15亿。2019-2024年，5G手机出货量分别将达到200万部、1100万部、7700万部、1.83亿部、4.16亿部和8.55亿部。

从价格来看，目前已经发布的5G手机价位在3000-8000元区间，主要以中高端机型为主，且平均会比同档位的4G手机贵1000元左右。

有专家表示，预计明年上半年市面上将出现2000元左右的5G手机，到明年年底或将出现1500元左右的5G手机。

现阶段换不换5G手机？

总结来看，如果你换机节奏本身就相对频繁，那在当前阶段，购买4G和5G手机其实不会有太大区别，只需考虑品牌、性价比以及个人喜好就可以了；

如果你的每一部手机都能使用一两年甚至更久，那现阶段其实可以考虑入手一部5G手机，这样在面对覆盖越来越完备的5G网络时，也不用担心未来想用却用不上5G的问题。

5G该不该成为购机新指标，关于这个话题，你怎么看？