分析师：特斯拉中国市场火爆，交付量同比增长175%

北京时间9月27日晚间消息，据国外媒体报道，特斯拉将于下周公布第三季度的电动汽车交付量和产量情况，而投资银行派杰（Piper Jaffray）分析师亚历山大·波特（Alexander Potter）今日发布报告称，第三季度特斯拉在中国市场表现强劲，其中7月和8月的电动汽车交付量同比增长了175%。

特斯拉将于下周公布其第三季度电动汽车的交付和生产情况，这将使华尔街对其即将发布的第三季度财务业绩有更好的了解。根据华尔街分析师的平均预期，第三季度特斯拉有望交付9.8万辆电动汽车。

而特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）近日在给员工的邮件中透露，特斯拉第三季度的交付量将达到一个新的里程碑：即达到10万辆。上个季度，特斯拉就已经打破了其此前的交付记录，交付了9.5万辆。

至于整个2019年，特斯拉预计其电动汽车出交付量将达到36万辆至40万辆，而华尔街分析师的平均预期时35.8万辆。

投资银行派杰分析师波特今日在报告中称，根据汽车保险登记数据显示，特斯拉第三季度在中国市场的表现非常强劲。

波特称：“在分析了中国的汽车保险登记数据后，我们更加确信，特斯拉能在中国市场取得成功。特斯拉是消费者真正想要购买的为数不多的几款电动汽车，即使是在中国这样的市场上，那里的电动汽车品牌较多。”

波特称，根据保险注册数据，今年7月和8月份，特斯拉在中国市场的交货量同比增长了175%。他说：“尽管受到进口关税和汽车市场相对低迷等因素的影响，特斯拉在中国市场的交付量还是实现了三位数的涨幅。”

波特同时承认，保险登记数据并是一种完美的衡量标准，可能与给定时期内的实际交付情况不完全相符。虽然如此，该数据还是可以用于确定全球趋势。

波特的数据还显示，价格较低的Model 3车型推动了中国市场交付量的大部分增长，而高端Model S和Model X车型在7月和8月的注册量同比反而下降了25%。

波特最后指出：“但我们并不担心特斯拉，因为其上海工厂将在未来几个月/季度内投入运营。一旦投产，特斯拉的利润率就会上升。”

展望未来，波特给予特斯拉股票“增持”评级，将目标股价定为386美元。昨日，特斯拉股价收于242.56美元，上涨6.06%。