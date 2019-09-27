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百度：廖某某因违法代编百科词条被警方拘留

2019-9-27 19:50:31来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

IT之家9月27日消息 今天，百度官方微信发布百度百科收费代编黑产行为通告，重庆綦江区的廖某某因违法代编被警方拘留。

百度公告称，今年7月份，百度收到网民举报，在某社交平台上收到私信，对方称可收费“代编”百度百科词条。对方表示，自己有渠道，只要肯出钱，他们可以替你编辑并通过一条百度百科词条。随后，百度方面向公安机关报案，经过警方侦查，确认了廖某某的违法事实。

百度方面透露，“代做百科词条”的黑产是利用百度百科开放编辑的原则，把“客户”提交内容中不允许使用的夸大形容词删除或者替换为实际的表述、增加权威参考资料作为背书等等，以保证内容符合百度百科的编辑规范。

事实上，近期百度百科打击黑产收费代表乱象的力度在不断加大。此前，8月13日晚间，百度百科公布《打击收费代编专项公告》，显示已经封禁处理1042个账号。

9月20日，百度8月信息安全治理月报显示，仅8月份，百度百科就对3102个存在黑产收费代编行为的账号进行了封禁处理，并下线了违规词条。同时，百度上线了公立机构官网保护共建平台，引入超过10万家公立机构官网。

百度方面表示，百科官方从未以任何形式提供有偿代编词条的服务，百度百科将会持续打击黑产付费代编等违规行为。

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关键词：百度百科灰黑产

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