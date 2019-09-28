投票：提到5G，你最先想到哪个手机品牌？

IT之家9月28日消息 今年6月6日，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放了业内等待已久的5G商用牌照。5G商用牌照的发放，标志着中国5G迎来实质性的一步，宣告我国正式进入了5G商用元年。

紧接着，中国移动、中国联通、中国电信陆续抢先公布了5G测试套餐或体验方案，再次激起消费者购买5G手机的热情。

目前国内市场已经有不少5G手机的发布，在这里，IT之家不妨做一个简单的投票，提到5G，你最先想到哪个手机品牌呢？



