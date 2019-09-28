真的不会误触吗？解读华为Mate30 Pro全新环幕屏

9月26日华为Mate30系列国内发布会在上海举办。Mate30系列国行的价格公布。其中，华为Mate30 Pro的起售价格为5799元。

华为Mate30 Pro备受关注的原因之一是它所具备的88°超曲面环幕屏，先抛出结论：这是一块素质高、有设计感的屏幕。针对这块屏幕，我们从5个方面：视觉观感、防误触、屏幕素质、“黑科技”刘海、音量调节与边缘触控玩法来为大家解析这块88°超曲面环幕屏的奥秘。

视觉观感

手机的设计若想“先声夺人”，就必须在正面做足文章，甚至要做到在息屏的时候也有强烈的设计美感，这一点上华为Mate30 Pro做到了，正面是一块88°超曲面环幕屏，息屏状态下是一块黑的发亮的屏幕，左右两边的块88°超曲面保证了手机观感上的一体性。而“一体性”是衡量旗舰机美观的重要保障。

▲Mate30 Pro屏幕过渡动画

点亮屏幕，观察华为Mate30 Pro，会发现这一代的Mate总体设计思路依旧是延续了Mate20系列家族风格，正面依旧是刘海曲面屏。

我们也能发现Mate30 Pro的上下边框更窄，屏占比更高，华为Mate30 Pro上边框宽为4.2mm，刘海宽度4.2mm，下巴宽度4.8mm，但得益于环幕屏设计，左右边框均为0。

防误触设计

这种创新的意味着华为需要逐一解决量产中的问题，虽然华为Mate30 Pro的屏幕观感创造了美学价值，但是很多人会担心88°超曲面环幕屏的误触问题，为此，我们专门进行测试。

上下滑动测试误触还是不够的，我们还进行了边缘左右滑动的误触测试。

从两张动图可以看出，华为对Mate30 Pro的边缘进行了专门优化，能够有效减少边缘误触，因此担心误触的朋友大可不必担心。

屏幕素质

除了88°超曲面环幕屏带来优质的手感外，这块屏幕的素质如何呢？这块6.53英寸的屏幕分辨率为2400 x 1176像素。

标准模式下，华为Mate30 Pro屏幕的sRGB为93%，色彩精准度平均值仅为1.26。

鲜艳模式下，华为Mate30 Pro屏幕的sRGB为100%，色彩精准度平均值为1.55。

单就屏幕素质来说，华为Mate30 Pro的屏幕素质是一线水准，完全不用担心显示效果。当然屏幕弯曲部分的“偏色”并不是屏幕素质的原因，而是弯曲屏幕折射角度所导致。

“黑科技”刘海

余承东在华为Mate30系列的发布会表示，很多中国消费者并不是很喜欢‘刘海屏’，认为正面这块屏幕是残缺了。实际上，“刘海区域”隐藏着黑科技。

▲华为Mate30 Pro的“刘海区域”大有玄机

官方介绍，华为Mate30 Pro的“刘海区域”集成了姿态传感器、3D深度摄像头、环境光与距离传感器、自拍摄像头等五大部件，但是无论对比上代Mate20系列还是对比苹果iPhone 11 Pro Max等竞品，占用面积都更小，称之为目前最为复杂精密的“刘海区域”并不为过。

▲AI隔空操控

在精密的“刘海区域”保障下，华为Mate30 Pro实现了“AI隔空操控”功能，通过姿态感应器、微核NPU，实现低功耗运行，作为脱离屏幕的非接触交互，可完成上下滑动、抓取截屏操作。可以想象，一边吃饭一边刷抖音，切视频时不用放下食物；做饭时翻看手机菜谱，不用洗完手再擦干，省时省力。

音量调节与边缘触控玩法

为保障88°超曲面环幕屏的左右两侧的完整性，华为并没有为Mate30 Pro配备音量调节键，只保留了一枚电源键。

那么音量该如何调节呢？只需在曲面环幕屏的一侧双击两下，并上下滑动，配合线性马达的震动效果，体验相当出色。而这样也意味着屏幕边缘的触控还会有新玩法挖掘的可能性。

比如，利用侧边虚拟键，模拟游戏手柄。

进入游戏后，通过游戏助手自定义开镜或射击操作，四指操作非常方便。

总结

总的来说，华为Mate30 Pro这块屏幕集成了精致的外观、高水准的显示效果、刘海区域集成“黑科技”功能、曲面侧边按键的新玩法，让Mate30 Pro在保持高水准外观与显示效果的同时，还挖掘了环幕屏的趣味性玩法，让用户真真正正体会到88°超曲面环幕屏带来的全新体验。