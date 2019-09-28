苹果iPhone 11 Pro IGN评分9.5分：超贵，也超值

IT之家9月28日消息 在新一代的iPhone 11 Pro手机发售之后，IGN为iPhone 11 Pro打出了9.5分的高分评价，IGN认为，iPhone 11 Pro很贵，但物超所值。

在总评中，IGN表示，iPhone 11 Pro是iPhone系列向前迈出的重大进步，无论是拍摄还是性能，都能给你提供非常出色的体验，同时iPhone 11 Pro的续航也无需我们忧虑，常规使用情况下电池续航可达3天，虽然手机999美元的价格很高，但这个定价给人的感觉比以往任何时候都要合理。

iPhone 11 Pro搭载5.8英寸超视网膜XDR显示屏，采用HDR和原彩显示技术，亚光质感玻璃搭配不锈钢设计，支持IP68级防尘防水，拥有银色、深空灰色、金色和暗夜绿色四种配色。

相机方面，iPhone 11 Pro的1200万像素前置原深感摄像头，支持人像模式、智能HDR、4K视频拍摄（最高可达 60 fps）和慢动作视频拍摄（1080p，120fps）；1200万像素三摄系统（超广角、广角、长焦），支持人像模式、夜间模式、自动调整、新一代智能HDR，以及适用扩展动态范围的4K视频拍摄（最高可达 60 fps）。

iPhone 11 Pro A13仿生拥有第三代神经网络引擎的芯片，其面容 ID支持安全验证和Apple Pay，视频播放最长可达 18 小时，流媒体视频播放最长可达 11 小时，支持无线充电，使用随附的18瓦电源适配器快速充电。

价格方面，iPhone 11 Pro提供64GB、256GB和512GB三种规格，售价分别为8699元、9999元、11799元。