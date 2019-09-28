苹果iPhone 11/Pro/Pro Max用户注意！更换非原装屏或将有电池意外耗尽等大量问题

IT之家9月28日消息 苹果本周发布了一个新的支持页面，其中强调了如果你的iPhone 11/Pro/Pro Max手机碎屏了，使用原装iPhone显示屏的“重要性”。如果您的新iPhone需要更换屏幕，则需要由Apple、Apple授权服务提供商或独立维修提供商使用Apple原装配件来完成。

在支持页面上，苹果强调，只有经过Apple服务培训并且使用Apple原装零件和工具的技术人员才可以更换iPhone显示屏。这些服务提供商包括：Apple，Apple授权服务提供商或使用Apple原装零件的独立维修提供商。

未经Apple，授权服务提供商或经认证的技术人员执行的更换操作，可能未遵循正确的安全和维修程序，并可能导致功能不正常或显示器质量或安全问题。Apple显示器的设计恰好适合该设备。此外，如果维修不当，无法替换螺丝或整流罩，则可能会留下松动的零件，从而损坏电池，导致过热或造成伤害。

如果上面这些并没有“吓到”你，那么苹果还列了多处可能会导致兼容性或性能问题，比如多点触控可能在部分屏幕上没有响应、通话期间显示可能无法关闭、真实色调显示无法正常运行、环境光传感器功能丢失或降级，导致屏幕变暗或变亮等等。

你可以在iPhone 11、iPhone11 Pro或iPhone 11 Pro Max上转到“设置” >“ 常规” >“ 关于”，可以查看是否已使用原装的Apple部件替换了iPhone屏幕。

如果使用未经授权的Apple零件进行了此类更换，则屏幕上将出现一条消息，显示“无法验证此iPhone是否具有Apple原装显示器”。

这一举动与私自更换非原装的iPhone XS，iPhone XS Max和iPhone XR电池类似，如果用户更换第三方手机电池，手机则会提醒“重要的电池消息，无法验证此iPhone是否具有Apple原装电池。此电池不提供健康信息。”

早在2016年初，一些iPhone手机在第三方商店维修的Touch ID按钮出现问题，并且弹出了“Error 53”提醒，如果用户通过iTunes将其iPhone更新到iOS的最新版本，它将显示在屏幕上，但那些通过OTA更新的用户不受影响。

苹果公司对这一失误表示歉意，因为这应该是在工厂进行的一项测试，以确保在手机出厂之前，Touch ID能够正常工作。但是，有些人认为这样做是为了“惩罚”通过非官方授权技术人员安装第三方部件的iPhone用户。

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