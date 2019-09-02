弄丢共享单车，用户被要求支付2.55万费用

IT之家9月2日消息 去年5月，泉州一男子租用了一辆共享单车后没有归还，且把车弄丢。一年多之后，他被这家共享单车的运营公司起诉，要求该用户支付从租借之日起至起诉之日的费用，共计2.55万。不过，在赔偿了1800元之后，现在双方已经和解。

据了解，该共享单车品牌为“小黄人”，其运营公司为泉州微笑自行车有限公司，该公司在今年八月初向法院提起诉状，要求曾经使用过该品牌共享单车的刘先生归还所借车辆，解除双方的租赁合同关系，并支付25500元租赁费用。

刘先生在收到法院传票后表示，去年5月18日，他九一街天都广场附近租借一辆“小黄人”品牌的共享单车，骑到百捷中央公园斜对面的站点还车。还完之后他就走了。办完事后想再租车发现租不了，于是向客服咨询，客服回复称，他先前借的车没还，并告诉他车辆的编号，让他去找，重新归还一下。

刘先生又回到停车点，但是找不到那辆车，他又联系客服，客服让他报警，他就报警了。报警后，他一直等派出所的人过来，因为手机没电，他就去旁边的小超市边充电边等，等到晚上11点左右，他未看到民警，就联系了派出所，派出所回复说，到现场后，联系不上他，就走了。次日，他又和客服联系，客服说他们那边可以处理，也会协助找寻车辆，如果几个月后找不到会要求赔偿，之后就没再管这事了。

然而，一年多过去了，刘先生却收到来自共享单车品牌运营方的一纸诉状，刘先生对这笔高额索赔提出质疑，“一辆自行车的成本才几百块，现在怎么算到了2万多块？”微笑自行车公司工作人员表示，该用户在车辆丢失一个月后还未找回，且公司多次与用户联系均无回应。鉴于用户不主动配合，且无提供报警回执单，该用户有可能存在恶意侵占车辆不归还现象，按照公司收费标准，每天封顶60元，从用户租借之日起（2018/5/18）至起诉之日（2019/7/31），费用共计2.55万。

针对这一案件，单车运营方在8月28日提出撤诉申请，双方已经在庭外达成和解，刘先生在接到传票后，已于8月24日通过“小黄人”官方微信平台支付赔偿了车辆遗失费用1800元。



