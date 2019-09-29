华为Mate 30 Pro超高速摄影真能拍到子弹？视频来了

IT之家9月29日消息 9月26日，华为在上海正式发布了华为Mate30、Mate30 Pro国行版，配置了麒麟990芯片，其中Mate30 Pro搭载的超感光徕卡电影四摄参数相当豪华，其搭载双4000万像素双主摄（超感光摄像头+电影摄像头），800万像素长焦相机，和3D深感相机，支持45倍混合变焦，3倍光学变焦，OIS+AIS双重防抖。1/1.7英寸传感器，ISO高达409600。视频ISO高达51200，支持4K 60fps、4K HDR等等。

在视频拍摄方面，凭借着4000万电影摄像头的加入，以及传感器强劲的吞吐性能以及麒麟990全新ISP的图像处理能力，让华为Mate30 Pro具备了最高7680帧超高速摄影，每秒有7680个瞬间！速率达到了256X！甚至能抓拍到子弹。

今天早晨，华为手机产品线副总裁@李小龙Bruce_Lee分享并科普了通过华为Mate 30 Pro超高速摄影抓拍到子弹出膛的视频，李小龙表示，实现这个功能，主要是因为Mate30 Pro这三方面能力的增强：1，定制的这颗电影摄像头支持超高速的数据读写和传输能力，最高能实现HD1920帧/秒的数据输出，这是目前业界最强的硬件能力；2，摄像头和麒麟990之间能支持超高速的数据传输，能将大量的数据传输给麒麟990进行实时处理；3，麒麟990内置的新一代的ISP能够支持超高帧率的庞大计算量。以上三点再加上后期的AI运动估计，运动补偿和插帧算法，最终可以生成7680帧/秒的视频。

视频：点此观看



在《华为Mate30 Pro首发深度评测：强大的不只是相机》评测一文中，IT之家也曾分享过华为Mate 30 Pro超高速摄影抓拍打火机打火的视频，打火机火花石摩擦起火的一瞬间，甚至每一粒跳动的火星都被抓拍了下来。