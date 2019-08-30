2699元起，魅族16s Pro明天上午10:00首次开售：骁龙855 Plus，Flyme 8尝鲜体验

IT之家8月30日消息 8月28日下午，魅族在珠海大剧院举行魅族16s Pro旗舰手机发布会，正式发布了魅族16s Pro新品手机。价格方面，魅族16s Pro 6+128GB售价2699元，8+128GB售价2999元，8+256GB售价3299元，8月31日上午10:00全渠道首发。

魅族16s Pro采用极边全面屏设计，机身厚7.65mm，重166g，拥有梦幻独角兽、黑之谧镜、白色物语与暮光森林配色。

屏幕方面，魅族16s Pro采用三星定制的6.2英寸Super Amoled屏幕，具有103%的 NTSC色域、96.1%的DCI-P3色域与1.5的色彩偏移指数，支持DC调光，可硬件过滤33％的蓝光，触摸采样率为160Hz。

配置方面，魅族16s Pro搭载高通骁龙 855 Plus处理器，全系列配备UFS 3.0存储，采用第二代双超线性扬声器与mEngine 3.0触感引擎，支持OneMind 3.5智能调优。

摄像方面，魅族16s Pro前置三星3T2 2000W像素摄像头，后置全索尼AI三摄，为索尼4800W IMX586+索尼2000W IMX350+索尼 1600W IMX481组合，支持117° 超广角、2.5cm超微距、3倍无损变焦、8倍数码变焦，4K 60帧超清录像/480帧慢动作录像/超广角录像。

魅族16s Pro迎来Flyme 8尝鲜体验，采用了崭新的Alive Design设计，搭载全新的Aicy智能助理，游戏模式4.0和小窗模式2.0，还有强大的性能提升。Flyme 8更加好看、简单、易用，轻点和滑动之间有惊喜。