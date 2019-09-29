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谷歌Chrome OS 77正式版发布，附更新内容

2019-9-29 20:14:02来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家9月29日消息 谷歌Chrome OS 77版本已经发布，谷歌在本周稍早强调了新发现的Google Assistant可用性之后，现在分享了Chrome OS 77版本的新功能。

下面是更新内容：

管理你的多媒体

你是否曾经努力找出哪个标签或应用程序正在Chromebook上播放音频？现在有新的媒体通知可以帮助你。单击屏幕的右下角，以查看在设备上播放音频的控件并将其在更方便的位置管理。

通过家庭链接增加奖励时间

Family Link可帮助你为儿童和青少年创建健康数字基本规则。现在，当屏幕时间快要结束时，父母可以在Family Link应用程序中添加奖励时间，而无需更改每日限额或就寝时间。

通过自动点击轻松导航

你现在可以使用“自动点击”进行滚动。辅助功能设置中提供了此功能及更多功能。

在Chromebook上使用Google Assistant

你可以在大多数Chromebook上设置Google Assistant。说“Hey Google”或单击启动器中的助手图标来提问、设置提醒、播放音乐、控制智能家居设备等等。

谷歌在此未列出对虚拟桌面的新增支持，以及Chrome浏览器新增的“发送到设备”功能，你可以随身携带阅读内容。

Chrome OS 77将在接下来的几天中推广到符合条件的设备上。

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关键词：Chrome OS谷歌

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