中国联通正式开启5G套餐预约

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IT之家9月30日消息 今日凌晨，中国联通5G套餐正式开启预约。中国联通表示，即日起至5G套餐正式上市前，预约5G套餐可享折扣优惠。网龄3年及以上用户享7折优惠，网龄3年以内及新入网用户享8折优惠。
通道一：中国联通用户可通过5G套餐预约活动页面进行预约。
通道二：中国联通用户可登录中国联通手机营业App，在服务-创新-5G预约栏目，或输入“5G预约”搜索进入活动页面。
▲图源：中国联通
此外，截至2019年10月30日，5G终端用户可免费领取100GB 5G体验包。
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