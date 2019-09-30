中国移动总经理李跃退休：曾提出4G改变生活，5G改变社会

有媒体报道，中国移动总经理李跃因到退休年龄卸任。中国移动官方对此暂无回应，但知情人士称他确实应该今年退休。

2016年薪酬曾曝光：税前88万元

李跃先后取得北京邮电大学函授学院电话交换专业本科学历、天津大学工商管理硕士学位及香港理工大学工商管理博士学位，具备教授级高级工程师资格。曾担任天津长途电信局副局长兼总工程师，天津市邮电管理局副局长，天津移动通信公司总经理。

2010年5月李跃被任命为中国移动通信集团公司总经理；2003年3月加入公司董事会；2016年7月，兼任中国移动通信集团公司党组副书记。主持生产经营管理、发展战略及国际业务等工作。

据悉，出生于1959年的李跃今年正好满60岁。他在退休致辞信中表示，退休没退党，工作结束了，人生没结束。事业之剧结束，新的退休之剧即将开启，“我将全力投入，用精彩生活演好人生的最后一幕。”

中国移动曾在2017年公布了企业负责人2016年度的薪酬情况。时任中国移动党组副书记、总经理李跃2016年获得最高88.19万元（税前/下同），平均每月7.3万元；时任党组书记、董事长尚冰总共拿到85.03万元。

曾提出4G改变生活、5G改变社会

李跃最早在2017年世界移动通信大会上正式提出了“4G改变生活、5G改变社会”的口号，目前这也成为了运营商、媒体和社会各界对5G的广泛共同认知。

据悉，他最近一次公开露面是今年6月在南京大学国企公开课上作了《移动通信的古往今来》的主题报告。他指出，新中国成立以来，特别是改革开放以来，我国移动通信实现从“1G空白、2G跟随、3G突破”到“4G同步、5G引领”的跨越式迈进。而中国移动在其中取得的成就主要在于战略正确。

他还在报告中表示，5G作为新一代移动通信技术，其超大带宽、超低时延、超大连接的三大能力必将引发社会生产生活颠覆式创新，深刻改变社会，推动全社会数字化转型升级，推动全球经济实现长周期、可持续增长。

不过目前中国移动也面临着一些压力。今年8月其公布的2019年半年报显示，上半年中国移动实现营业收入3894.27亿元，同比下降0.6%；报告期内实现净利润561.19亿元，同比下滑14.6%，甚至创造了近十年来最大跌幅。官方称主要在于流量红利消退、市场竞争激烈以及提速降费等因素的影响。

李跃也在退休致辞信中提到，“这二十年，我们开创了事业，搭建了平台，为互联网企业的成功奠定了基础。但也有许多事情没有干好，离党和国家、广大客户对我们的要求，还有很多差距，很多遗憾。”