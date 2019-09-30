小米成立国际运营商拓展部

9月30日消息，据凤凰网科技获悉，小米集团近日对国际部的的人事架构进行了调整。具体包括：成立国际运营商拓展部，任命James Munn为总经理；任命谢子阳为印尼国家总经理，全面负责印尼区业务的拓展与运营管理......

另外，小米还任命欧文担任西欧区总经理、陈丙旭担任东欧区总经理、刘迪担任拉美区总监、余曼担任独联体区总监、王元元担任中东区总监、王士豪担任日韩区国家经理。原印尼国家总经理石岩，轮岗担任东南亚区总经理，负责东南亚区域的业务拓展与运营管理，上述这些人士，均向刘毅汇报。刘毅目前微博认证为“小米公司国际销售部副总裁”。

除了上述调整，凤凰网科技还获悉小米集团国际部各区域主要国家经理明细。具体为：

1.陈春朗担任波兰国家经理，向陈丙旭汇报。2.冯文涛担任乌克兰国家经理，向陈丙旭汇报。3.王东宏担任西班牙国家经理，向欧文汇报。4.刘轶沙担任意大利国家经理，向欧文汇报。5.刘焱担任法国国家经理，向欧文汇报。6.曹瀚担任哥伦比亚国家经理，向刘迪汇报。7.张珩担任墨西哥国家经理，向刘迪汇报。8.刘峰担任土耳其国家经理，向王元元汇报。9.安俊岚担任马来西亚国家经理，向石岩汇报。10.李凯担任越南国家经理，向石岩汇报。11.罗建刚担任泰国国家经理，向石岩汇报。

根据小米集团财报显示，2019年上半年，小米海外市场实现收入386亿元，同比增长33.8%，占总收入的40%以上。截止2019年6月30日，海外小米之家授权店共计520家，在印度智能手机市场已经连续8个季度，保持出货量第一。