小米MIUI 11生产力套件详解：Mi Work、Mi Go细节操作

在此前的小米9 Pro/MIX Alpha 5G新品发布会上，小米还正式发布了MIUI 11系统，并且已经面向大多数机型进行开发版公测，可以说是有史以来推送最快的MIUI系统更新。今天小米官方带来了MIUI 11在效率革新上的细节操作介绍。



智能手机在今天已经是生活离不开的超高效的工具，大多数工作都可以在上面完成。MIUI 11中提供了相应的工具，让大家能够使用手机，应对工作与生活中的更多挑战。

MIUI 11是如何通过细节革新你的效率，一起来看看。

Mi Work

用手机处理文档，绝大多数情况下就是查看文档。MIUI 11新的文件管理，不用安装第三方App就能直接查看。更重要的是专为查看文档设计了快捷功能，提高查看文档的效率。

当浏览Word文档时，可以直接查看字数统计、文档目录，还可以将文档以适合手机屏幕的阅读比例进行重排展示。在PowerPoint文档中，可以直接查看备注，这在准备演讲以及复习课件时尤为有用。

查看Excel表格时，可以感受到更加贴心强大的功能。在查看时可以直接调整列宽与行高，可以对表单内容进行筛选，按升序与降序排列自不必说，甚至还支持冻结窗格，比如在阅读大型表格时常用的冻结首行和首列。我们还为手机上阅读表格专门增加了一个掌上看表功能，开启后会将表格中每一行数据以卡片形式展示，让你看得更舒服，当你发现自己需要的数据时，点击定位按钮就可以在完整表格中找到特定的单元格了。

另一大需求就是投屏了。提高投屏演示的效率，只做到一键投屏是不够的。得益于小米在AIoT领域的积累，在小米手机与小米电视之间，我们做到了非联网状态下也能投屏。

在演示文件时，除了可以开仓备注外，你还能通过虚拟激光笔，在手机上直接划出重点，方便演示。

在投屏时，最尴尬的莫过于不该出现的通知也被投在了大屏幕上，所以我们也提供了双重隐私剥离技术，你的隐私信息只会出现在手机上。在投屏过程中需要紧急处理其他事物，可以使用小窗投屏功能，这样当你切换到其它应用时，也不会影响投屏的内容。如果投屏只需要观看不需要操作的话，你还可以使用息屏投屏功能来节省电量。

Mi Go

在工作中经常会面临的另一大挑战就是出行。面对这种需要大量事前准备的任务，一个与系统提醒打通的待办工具就显得相当必要。我们在MIUI 11的便签中加入了系统级待办工具，与系统日历打通，同时系统日历的界面也为任务管理进行了针对性优化。

待办事项还有全局入口功能，开启后你可以在系统桌面直接呼出待办列表进行任务管理，全局入口的控制条可以上下滑动，不会与全面屏手势产生冲突。

长途旅行往往从订票开始，当系统收到订票信息后，会生成票面信息卡片，直接在负一屏进行显示，而在出发当天，票面信息会直接显示在锁屏界面，方便你查看。

而进一步提高效率的方式，是智能出行会提前告诉你一些你需要知道的信息，比如当目的地在你到达那段时间有恶劣天气，系统会主动提醒你注意。像境外流量，智能出行也会在你出发前提醒你购买，这样当你落地时就可以直接使用了。如果是出镜游，当你到达海外后，系统会在负一屏提供汇率换算功能，省去你频繁打开计算器的麻烦。

Mi Work与Mi Go两组套件，是MIUI 11精心设计的工具套装，希望能在工作与生活中提供可靠的帮助。除此之外，MIUI 11还新增了快捷回复功能，让你不用离开当前应用即可回复消息；在日历中增加了经期助手，为女性用户提供一份呵护；还在来电铃声中加入了智能铃声功能，当MIUI 11识别来电为快递与打车服务时，会启用特殊铃声，让你在听到铃声的瞬间就可以做出行动。