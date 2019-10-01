刚修复好蓝牙Bug：Windows 10最新累积更新又遇到打印机问题

IT之家10月1日消息 最近Windows 10 1903稳定版一直受到一些小错误的困扰，尽管微软一直在尝试修复一些错误，但部分用户仍然会在一些可能使用不是很高频的细节但基础的功能上发现小Bug。例如最近Windows 10 1903的最新累积更新中Cortana搜索出现问题，再某些情况下甚至会导致Windows Defender关闭等等。

而现在，成功安装9月26日发送的Windows 10 KB4517211累积更新后，有相当多的用户电脑和打印机的连接出现问题。

微软9月10日发布的KB4515384是Windows 10 1903目前最重要的累积更新之一，此更新解决了许多奇怪的Bug。实际上，微软在过去几周中也在积极而迅速地消除诸如网络适配器的故障、Windows搜索问题、CPU使用率过高等错误，也包括KB4515384上主要修复的蓝牙连接和音频质量问题。

而在Windows 10 1903 KB4517211累积更新推送后，微软社区论坛和反馈中心上的有网友反馈，安装该更新后，电脑和打印机连接出现了问题，有趣的是，一些Windows 10用户还在谷歌支持的论坛上报告了类似问题。有网友称：“安装KB4517211后，后台打印程序一直崩溃。卸载更新并重新启动电脑是可以解决这个问题的。但是重新安装更新内容后再测试，后台打印机又出现了崩溃。此外，打印机“开始”按钮也失效，报告严重错误。

另外，通常可以检测并解决此类常见问题的“ sfc / scannow”技巧无法检测到任何问题，也无法提供解决方案。

不过，安装KB4517211更新后的打印机问题目前来看还不普遍，IT之家也会关注微软方面后续对这一问题的改进。