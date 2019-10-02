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外媒评选5个应该做成游戏的电影，《西部世界》排第一

2019-10-2 19:33:52来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家10月2日消息 近年来，随着PC/主机游戏的快速发展，一些优质的电影也被开发商制作成了游戏，比如改编自科幻恐怖片《异形》的《异形：孤立》，与星际大战有关《星际大战：旧共和国》以及《乐高 侏罗纪世界》和《乐高 魔戒》等。

现在，外媒Techradar就为我们盘点了五款应该做成游戏的电影，一起来看一下吧。

1. 《西部世界》

《西部世界》最初是一部1973年的电影，最近HBO电视台播出的电视剧《西部世界》也成为了一部热播剧。这部电影也是制作游戏的绝佳素材，因为《西部世界》本质上是一个“现实生活”的沙盒游戏，你可以在里面探索、生存。

2.  《Cube（异次元杀阵）》 

《异次元杀阵》是由文森佐·纳塔利执导的惊悚、剧情类电影，妮可·德波儿、大卫·休莱特参加演出。试想像当你一觉醒来，发现独处高度精密且结构繁复，地下甚至天花板也是由一个个正立方体切成的，没有食物、饮料，身上穿了囚犯般的简陋衣服，心乱如麻的你四处试探，试图逃出生天。

3. 《第九区》

影片《第九区》是2009年索尼出品的一部科幻电影，由尼尔·布洛姆坎普导演，沙尔托·科普雷、詹森·库伯等联袂出演主演。影片于2009年11月26日在中国内地上映。电影讲述了维库斯感染了某种神秘病毒，正逐渐变成一个外星人，为了不沦为研究的对象遭受非人的实验，他只有逃往唯一安全之地——第九区。

外媒认为它可以做成一个射击游戏，游戏中存在多个派别(外星人，士兵，匪徒)，还可以加入一些rpg类的技能元素。

4. 《楚门的世界》

《楚门的世界》是派拉蒙影业公司于1998年出品的一部电影。影片讲述了楚门是一档热门肥皂剧的主人公，他身边的所有事情都是虚假的，他的亲人和朋友全都是演员，但他本人对此一无所知。最终楚门不惜一切代价走出了这个虚拟的世界。

外媒认为，它可以做一款模拟人生的游戏，模拟楚门的日常生活和工作。你可以指导他，确保他进入适当的场景，让你的收视率上升，同时植入广告，以维持你的收入。

5.《盗梦空间》

《盗梦空间》是由克里斯托弗·诺兰执导，莱昂纳多·迪卡普里奥，玛丽昂·歌迪亚等主演的电影。影片剧情游走于梦境与现实之间，被定义为“发生在意识结构内的当代动作科幻片”。影片讲述由莱昂纳多·迪卡普里奥扮演的造梦师，带领约瑟夫·高登-莱维特、艾伦·佩吉扮演的特工团队，进入他人梦境，从他人的潜意识中盗取机密，并重塑他人梦境的故事。

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关键词：游戏电影改编游戏

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