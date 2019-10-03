苹果将解除限制，允许Siri默认调用第三方应用程序

据国外媒体报道，苹果公司昨日证实，计划在今年晚些时候对iOS系统进行更新，允许用户通过语音助手Siri调用他们喜欢的任何应用程序，这意味着WhatsApp等应用程序可以有效地取代默认的苹果应用程序。

该报道称，苹果计划允许第三方应用程序取代自家的即时通讯服务Messages或其他应用程序。这意味着，如果用户定期使用WhatsApp给特定的联系人发送消息，则Siri就会自动通过WhatsApp发送消息。

苹果此举正值该公司遭遇外界指责之际。近期，人们指责苹果自家应用程序统治了App Store应用商店，并成为了iPhone、iPad和Siri上默认的应用程序。

对于即将进行的调整，苹果已在一份声明中给予证实。苹果表示，计划在今年晚些时候发布iOS系统更新，帮助外部消息应用程序更好地与语音助手Siri协同工作。

当前，当iPhone用户要求Siri打电话或给朋友发信息时，系统默认使用苹果的iMessage应用程序。如果用户想使用WhatsApp或Skype，必须明确说明。

但今年晚些时候苹果发布该软件更新程序后，Siri将默认使用人们经常使用的应用程序来与联系人进行通信。例如，如果iPhone用户总是通过WhatsApp给另一个人发信息，则Siri将自动启动WhatsApp，而不是iMessage。

当然，苹果同时指出，开发人员需要在他们的应用程序中启用新的Siri功能。苹果在声明中还称：“苹果提供的用户体验只能通过硬件、软件和服务相整合的方式来实现。从第一代iPhone开始，我们就为用户提供了一些应用程序，旨在提供绝妙的用户体验。”

“随着每一代iPhone的推出，我们都为用户提供了先进的内置功能，提供了一些默认应用程序，旨在实现卓越的性能、更长的电池寿命、无缝集成、以及业界领先的安全和隐私保护。”