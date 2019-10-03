内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>网络

还有这操作？英国一女性自我诊断对电磁辐射过敏，惧怕5G

2019-10-3 8:39:29来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家10月3日消息 据MetroNews消息，现居英格兰西南部德文郡托特尼斯的70岁女性罗西·格拉德威尔经过自我诊断，自己给自己看病称对电磁辐射过敏，尤其是WiFi之类的无线信号。她认为这些辐射会伤害到自己。为了保护自己，她不惜重金购买了各种小玩意，包括一个200英镑（245美元）的手持式辐射探测器和一个价值400英镑（491美元）、用银和铜织成的睡袋，用它和一块防护布来屏蔽信号从而保护自己。

除此之外，当这位老人觉得自己的症状开始难以忍受时，她就会避开大城市，进行为期两天的“电视排毒”，尽管她一直在努力避开辐射，但她还是深深担心5G的引入会害死她。

罗西·格拉德威尔说，“实际上我对未来很害怕”“现在我很幸运，住在乡下的一所房子里，那里没有能检测到的辐射，我设法让自己安全了。但如果他们引入5G，我不知道未来会带来什么。这是一个非常可怕的问题。”

罗西·格拉德威尔在六年前就自我诊断出患有电磁辐射敏感，在家里关掉WiFi和无线固定电话10分钟后感觉好多了。从那以后，她大部分时间都和丈夫在安达卢西亚的度假屋度过，在穿越地中海的30个小时的轮渡旅行中，她都带着睡袋。

罗西·格拉德威尔还表示，我再也不可能去大城市了，因为信号越来越强了。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：5G辐射

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有