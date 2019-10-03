还有这操作？英国一女性自我诊断对电磁辐射过敏，惧怕5G

IT之家10月3日消息 据MetroNews消息，现居英格兰西南部德文郡托特尼斯的70岁女性罗西·格拉德威尔经过自我诊断，自己给自己看病称对电磁辐射过敏，尤其是WiFi之类的无线信号。她认为这些辐射会伤害到自己。为了保护自己，她不惜重金购买了各种小玩意，包括一个200英镑（245美元）的手持式辐射探测器和一个价值400英镑（491美元）、用银和铜织成的睡袋，用它和一块防护布来屏蔽信号从而保护自己。

除此之外，当这位老人觉得自己的症状开始难以忍受时，她就会避开大城市，进行为期两天的“电视排毒”，尽管她一直在努力避开辐射，但她还是深深担心5G的引入会害死她。

罗西·格拉德威尔说，“实际上我对未来很害怕”“现在我很幸运，住在乡下的一所房子里，那里没有能检测到的辐射，我设法让自己安全了。但如果他们引入5G，我不知道未来会带来什么。这是一个非常可怕的问题。”

罗西·格拉德威尔在六年前就自我诊断出患有电磁辐射敏感，在家里关掉WiFi和无线固定电话10分钟后感觉好多了。从那以后，她大部分时间都和丈夫在安达卢西亚的度假屋度过，在穿越地中海的30个小时的轮渡旅行中，她都带着睡袋。

罗西·格拉德威尔还表示，我再也不可能去大城市了，因为信号越来越强了。