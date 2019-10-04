macOS Catalina正式版将至，苹果向开发者发出提醒

IT之家10月4日消息 今日早些时候，苹果面向开发人员推送了macOS Catalina Golden Master版本(最终测试版)。随后，苹果向Mac开发人员发布了两则更新，提醒开发人员为macOS Catalina做准备。

苹果首先提醒开发人员为macOS Catalina公证Mac软件。

苹果表示，为了进一步保护macOS Catalina上的用户，其正在与开发人员合作，以确保所有软件(无论在App Store上或在外部发行)均已由Apple签名或公证。无论用户从何处获取软件，这都能帮助他们对软件更有信心，知道其下载和运行的软件已接受检查，并无已知的安全问题。

今年六月，苹果宣布了Apple将对Mac App Store外部分发的所有Mac软件进行公证，以便其默认可在macOS Catalina上运行。开发人员应确保在macOS Catalina GM seed上测试所有版本的软件，并将其提交至Apple进行公证。

此外，苹果还鼓励开发人员利用macOS Catalina的通过Apple 登录、随航、Core ML 3和Metal等最新功能。

苹果表示，macOS Catalina很快将可供全球数亿用户使用。借助macOS Catalina，开发人员的Mac App可以利用“通过Apple登录”、随航、Core ML 3和Metal的新功能。配合Mac Catalyst，开发人员还能将iPad App带入Mac。开发人员现在便可使用Xcode 11构建App，在运行macOS Catalina GM seed的Mac上进行测试，并将其提交审核。