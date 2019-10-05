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微软 SQ1处理器参数一览：8核Kryo 495，Adreno 685 GPU

2019-10-5 19:04:04来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家10月5日消息 日前，微软发布了一款Surface Pro X平板电脑，外观比Surface Pro 7更加现代化，而且还搭载了一枚名为“Microsoft SQ1”的处理器，即骁龙8cx的定制版。现在外媒Notebookcheck为我们汇总了一下这枚处理器的参数，一起来看一下吧。

总的来看，微软SQ1基于高通Snapdragon 8cx，但具有更高的CPU和GPU核心。CPU核心时钟频率高达3 GHz (8cx为2.84 GHz)。4个Kryo 495金核基于ARM Cortex-A76架构，4个Kryo 495银核为ARM Cortex-A55，频率大约为1.9 GHz。集成了X24 LTE调制解调器，支持高达2 Gbps的下载速度。此外，SoC集成了ac-Wifi和双通道1866 MHz LPDDR4x内存控制器。

根据高通公司的说法，这颗处理器性能应该类似于英特尔酷睿i5第8代U系列(如i5- 8250U)。GPU Adreno 685也是一个定制的版本，微软称，达到了2 TFlops的性能，而Adreno 680则为1.8 TFlops。

该芯片采用了台积电7nm工艺，非常节能。因此，使用骁龙8cx的笔记本电脑可以采用被动散热。

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关键词：微软8cx骁龙SQ1

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