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AMD 公布R5 3580U/R7 3780U参数：核显流处理器增加，频率提高

2019-10-4 16:29:33来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家10月4日消息 10月2日，微软推出了一款15英寸的Surface Laptop 3，搭载了AMD定制的R5 3580U/R7 3780U，AMD CEO 苏姿丰也前往发布会进行助阵。

在发布会结束后，苏姿丰和纳德拉拿着新发布的Surface Laptop进行了合影。

现在，AMD 官网也公布了这两款定制处理器的参数，一起来看一下吧。

AMD Ryzen 5 3580U 微软 Surface版本

4核8线程，主频2.1GHz，加速频率3.7GHz，12nm工艺，15W TDP，4MB三级缓存，核显为Radeon Vega 9，核显频率为1300MHz。

AMD Ryzen 7 3780U 微软 Surface版本

4核8线程，主频2.3GHz，加速频率4GHz，12nm工艺，15W TDP，4MB三级缓存，核显为Radeon Vega 11，核显频率为1400MHz。

与非定制的R5 3500U和R7 3700U相比，定制版的CPU部分没有变化，GPU增加了一组CU，其中R5 3580U的GPU频率还增加了100MHz，这些都是AMD和微软工程师根据Surface Laptop 3的设计、散热等条件设计出最佳方案。

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关键词：AMD微软

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