特斯拉收购电池制造设备公司Hibar，推进自主生产电池

北京时间10月5日晚间消息，据国外媒体报道，特斯拉已悄悄收购了加拿大电池制造设备和工程技术公司Hibar，试图开始自主生产电池。

在提交给加拿大联邦游说机构的登记文件中，特斯拉将Hibar列为其子公司。除此之外，目前还没有关于这笔并购交易的其他信息。

今年7月份，Hibar还没有出现在特斯拉的子公司名单上。但10月2日，Hibar出现在名单上，意味着这笔交易发生在过去的4个月里。如今，Hibar官方网站已经被关闭，取而代之的是被特斯拉接管的一个页面。

根据Hibar网站信息（之前的存档版本）显示，该公司专门为电池制造的各个过程制造专业设备，包括用于混合动力电动汽车、笔记本电脑和类似产品的锂离子电池的制造。

事实上，最近几个月来一直有传闻称特斯拉正在为其电动汽车生产自家电池。早在今年2月，特斯拉就宣布以2.18亿美元的价格收购电池技术公司Maxwell。在后来的年度股东大会上，特斯拉几乎证实将自主生产电池。

今年6月有报道称，特斯拉拥有一个秘密的研发实验室，正在研发生产自家电池的方法，从而降低对电池合作厂商松下的依赖。

上个月又有报道称，特斯拉正在建造“新产品线”，即进入电池制造领域。报道称，根据最新的招聘信息显示，特斯拉正在美国加州的弗里蒙特（Fremont）建造全新的电池生产线，并在科罗拉多州招募电池技术人员。

特斯拉在招聘启事中称，我们正在开发的一条新的生产线，现招募“电池制造”方面的“制造技术人员”。此外，特斯拉还列出了电池设计师、分析师和测试员等相关工作岗位。

业内人士称，这一举措可能帮助特斯拉提供比现在更便宜、更高性能的电动汽车电池，而无需支付制造费用，也不必与外部供应商或合作伙伴共享数据和资源。