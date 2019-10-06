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开发者询问Surface Duo是否支持UWP应用，微软回复亮了

2019-10-6 8:44:00来源：IT之家作者：汐元责编：汐元评论：

IT之家10月6日消息 微软在10月2日的新品发布会上推出了小屏折叠双屏设备Surface Duo，这款设备可以理解为手机，其运行Android系统和应用程序，并支持完整的谷歌Play商店应用程序。Surface Duo配备了两个5.6英寸显示屏，并且可以展开为8.3英寸显示屏。在网友眼中，这就是传闻多年的Surface Phone。

不过相信在大部分软粉心中，Surface Phone搭载的更应该是Windows 10系统或者它的某个衍生分支，可是Surface Duo搭载的是Android系统，不少网友对此感到意外，也有失望，IT之家在针对网友未来是否考虑购买Surface Duo的投票中也反应了这个现象，其实部分开发者也是如此。目前，就有UWP的开发者Gianfranco Percopo 向@windowsdev的twitter帐户抱怨并询问Surface Duo上关于支持UWP的问题，不过这名开发者很快删除了自己的推文，然而，微软方面竟然回答了他，而且还说“确实有可能。”

微软为Android制作UWP运行时的消息可能是一个很重要的暗示，不过最后，@windowsdev 为Percopo提供的解决方案只是可以在Visual Studio中使用Xamarin的功能。

此前我们可以发现UWP开发人员正受到Windows 10X的鼓励，微软在Windows 10X的宣传视频中突出显示UWP应用程序，但是该操作系统也完全支持Win32应用程序。但是Windows 10X的设备前景尚未可知，关于UWP在新设备形态中重获新生的期望目前可能还是有些早了。

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关键词：Surface DuoUWP微软

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