特斯拉今年已生产21.5万辆Model 3 交付20.8万辆

据国外媒体报道，Model 3是电动汽车厂商特斯拉旗下目前售价最低的车型，产量最大交付量也最高，今年前三个季度的产量与交付量双双超过了20万辆。

从特斯拉提交给美国证券交易委员会的文件来看，Model 3前三个季度的产量分别为62950辆、72531辆和79837辆，三个季度共生产215318辆。

交付量方面，前三个季度分别为50900辆、77550辆和79600辆，三个季度共向消费者交付208050辆。

平均下来，特斯拉今年前三个季度的所生产的Model 3已超过7万辆，交付量也接近7万辆，远高于去年同期。

去年前三个季度，特斯拉Model 3的产量分别为9766辆、28578辆、53239辆，共生产91583辆，今年的21.5万辆是去年同期的两倍多；三个季度的交付量分别为8180辆、18440辆、55840辆，共交付82460辆，今年的20.8万辆是去年前三个季度的2.52倍。

从二季度和三季度的情况来看，特斯拉Model 3四季度的产量和交付量不太可能低于7万辆，有望达到8万辆甚至跟高，今年全年的产量和交付量也有望超过28万辆。

而值得注意的是，外媒称特斯拉位于上海的超级工厂，将在本月开始生产，目标是每周至少生产1000辆Model 3。在上海的超级工厂投产之后，Model 3今年的产量和交付量就有可能超过30万辆。