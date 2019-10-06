华为畅享10 Plus/麦芒7/nova 4e开启EMUI10内测招募

IT之家10月6日消息 据花粉俱乐部消息，华为畅享10 Plus、麦芒7、nova 4e现已开启EMUI10.0（安卓10）内测招募，详情如下。

【适配机型】

各产品本次内测招募的适配机型、基线版本如下：

【招募详情】

招募人数：招募log版本用户500人，不带log版本的用户1500人（如果报名信息填写有误，将会收不到版本）

招募时间：2019年10月5日—10月中旬

内测名单公布时间：请留意本帖后续更新，入选花粉以官方短信通知为准。

版本推送时间：见后续官方通知（如果报名信息填写有误，将会收不到版本）。

重要提示：

1、根据报名人数可能会对log版本和不带log版本的用户进行相互调整。建议带log版本和不带log版本只报名1个，严禁重复报名。

2、有内测经验的用户，建议优先选择log版本，我们也会优先选择您。

【报名方式】

1、报名前请务必阅读并充分熟知内测活动相关行为规范 点击此处

2、此次内测活动仅支持在手机端进行报名，不支持在PC端进行报名

3、报名前请确保花粉俱乐部 App为最新版（可以进入应用市场将 “花粉俱乐部”App升级至最新版本或通过“花粉俱乐部App > 我的 > 检测更新”进行升级）

4、带log和不带log版本的内测到底有什么区别和相同点？点击此处找到你想要的答案。

5、请选择对应内测活动报名。报名内测log活动的用户，请务必提前注册并在报名时填写Beta俱乐部内测帐号，注册地址：https://uniportal.huawei.com/uniportal/ （建议用手机号码注册，已有Beta账号的用户请忽略）。