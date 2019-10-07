NBA莫雷事件发酵，淘宝疑似下架火箭队相关产品

IT之家10月7日消息 近日NBA的休斯顿火箭队总经理莫雷发表不当言论，多家公司和机构均已发布声明，表示暂停与休斯敦火箭俱乐部的合作与交流。

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据了解，今日中兴通讯官方微博发表声明称：中兴通讯与休斯顿火箭队的合作已于2018年10月结束。早在2013年10月5日，中兴通讯美国公司在休斯敦与NBA休斯顿火箭队举行合作签约仪式，中兴旗下两款高端智能手机Grand S和nubia 5也同时在美国发售上市。

长虹·美菱官微今日发文称，针对休斯顿火箭队总经理达瑞尔·莫雷在个人社交平台上发布损害祖国统一的言论，长虹·美菱表示无比愤怒并强烈反对。即日起，长虹·美菱将暂时下架并召回所有NBA联名款火箭队球迷冰箱，暂停火箭队球迷冰箱相关市场活动和宣传。

篮网球队的老板蔡崇信也就莫雷发表涉港不当言论发表了一封致所有NBA球迷的公开信。他在信中表示，数以亿计的中国球迷感情受到了严重伤害。作为NBA 30支球队其中一支的老板，也作为一个在中国度过了职业生涯大部分时光的炎黄子孙，他必须发声。