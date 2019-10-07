淘宝高管回应下架火箭队商品：涉主权问题无讨价还价余地

IT之家10月7日消息 近日美国NBA休斯顿火箭队总经理达瑞尔-莫雷因发布不当言论而引发广泛关注，目前该事件已逐渐发酵。继中国篮协、央视体育频道等机构暂停与休斯顿火箭俱乐部的合作与交流后，今日淘宝也下架了全部与休斯顿火箭队有关的物品，而阿里巴巴高管也就相关商品下架的额情况作出了回应。

据阿里巴巴集团公关部相关负责人表示，由于休斯顿火箭队总经理莫雷在推特上的不当言论对中国人民的感情构成了严重伤害，其行为也触犯了国家法律底线。正如蔡崇信在代表布鲁克林篮网队对所有NBA球迷的公开信里所说：14亿中国人在涉及中国领土完整和国家主权的问题上，紧密地团结在一起。这个问题是没有讨价还价余地的。

据国内媒体报道，目前在淘宝网的网站和App上搜索“火箭队”，均显示非常抱歉，没有找到相关的宝贝，与火箭队有关的商品均被下架。

值得注意的是，除了淘宝、阿里巴巴、央视等机构外，今日中兴通讯官方微博也发表声明称中兴通讯与休斯顿火箭队的合作已于2018年10月结束。同时长虹·美菱官微今日也发文称由于休斯顿火箭队总经理达瑞尔·莫雷在个人社交平台上发布不当言论，即日起长虹·美菱将暂时下架并召回所有NBA联名款火箭队球迷冰箱，暂停火箭队球迷冰箱相关市场活动和宣传。目前来看莫雷事件大有持续发酵之势。