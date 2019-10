IT之家10月9日消息 有多个IT之家用户前来投稿反馈称,苹果 iOS 13 系统在几个小时前疯狂弹出窗口,在一些聊天群里也碰到其他为数不少的用户的同时反馈,看来应有不少的用户受到影响。

iOS 13 中弹窗的内容:

The iTunes Store is unable to process purchases at this time. Please try again later.