内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>人物

华为内部批判任正非十宗罪，还曾因经营管理不善被罚100万

2019-10-9 9:33:37来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

IT之家10月9日消息 据蓝血研究消息，2018年3月华为蓝军组织开了一次内部批判会并列出任正非十宗罪，将其以电邮文件等方式公布。其中十宗罪包括有时指导过深过细过急、不能把中庸之道用到极致等。

据了解，华为内部对任正非的处罚不是一次两次，早些年，华为修了一个小建筑很快被拆掉，不久，华为内部发通报称因该建筑规划失误造成公司损失，对决策人任正非罚款一千元。

任正非有一次到日本出差，应该自付酒店洗衣费，不小心连同其他费用一起报销了，后被审计出来，审计部专门找任正非谈话，这笔费用需退回，同时任正非还为此写了一份检讨。

2018年1月17日，华为发布了一则“对经营管理不善领导责任人问责”的通报，通报说：“近年，部分经营单位发生了经营质量事故和业务造假行为，公司管理层对此负有管理不力的责任。经董事会常务委员会讨论决定，对公司主要责任领导作出问责，并通报公司全体员工。”由此，作为公司的CEO，任正非被罚款100万元。

针对任正非的一些错误，华为曾在内部的一次高研班上对任正非进行了批判，并且，这次会议的内容被原汁原味的发表在华为官方内部社区心声社区上，这一会议上列举了任正非的“十宗罪”，其中包括有时指导过深过细过急、不能把中庸之道用到极致等。任正非表示，华为内部的自我批评是很厉害的，吵完以后达成共识了回去就做自己的事了。

以下为华为蓝军内部批判会列出的正非罪：

  • 1、任正非的人力资源哲学思想是世界级创新，但有的时候指导过深过细过急，HR体系执行过于机械化、僵硬化、运动化，专业力量没有得到发挥；

  • 2、不要过早否定新的事物，对新事物要抱着开放的心态，让子弹先飞一会儿；

  • 3、工资、补贴、奖金、长期激励机制等价值分配机制需要系统梳理和思考；

  • 4、不能把中庸之道用到极致，灰度灰度再灰度，妥协妥协再妥协；

  • 5、干部管理要风险和效率上追求平衡；

  • 6、要重视专家，强化专家的价值；

  • 7、反思海外经历适用的职务范围的问题；

  • 8、不能基于汇报内容、汇报好坏来否定汇报人员或肯定汇报人员；

  • 9、任正非的很多管理思想、管理要求只适用于运营商业务，不能适用于其他业务；

  • 10、战略预备队本来是中央党校，但由于实际运作执行问题，结果变成了五七干校。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：华为任正非

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有