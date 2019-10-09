华为内部批判任正非十宗罪，还曾因经营管理不善被罚100万

IT之家10月9日消息 据蓝血研究消息，2018年3月华为蓝军组织开了一次内部批判会并列出任正非十宗罪，将其以电邮文件等方式公布。其中十宗罪包括有时指导过深过细过急、不能把中庸之道用到极致等。

据了解，华为内部对任正非的处罚不是一次两次，早些年，华为修了一个小建筑很快被拆掉，不久，华为内部发通报称因该建筑规划失误造成公司损失，对决策人任正非罚款一千元。

任正非有一次到日本出差，应该自付酒店洗衣费，不小心连同其他费用一起报销了，后被审计出来，审计部专门找任正非谈话，这笔费用需退回，同时任正非还为此写了一份检讨。

2018年1月17日，华为发布了一则“对经营管理不善领导责任人问责”的通报，通报说：“近年，部分经营单位发生了经营质量事故和业务造假行为，公司管理层对此负有管理不力的责任。经董事会常务委员会讨论决定，对公司主要责任领导作出问责，并通报公司全体员工。”由此，作为公司的CEO，任正非被罚款100万元。

针对任正非的一些错误，华为曾在内部的一次高研班上对任正非进行了批判，并且，这次会议的内容被原汁原味的发表在华为官方内部社区心声社区上，这一会议上列举了任正非的“十宗罪”，其中十宗罪包括有时指导过深过细过急、不能把中庸之道用到极致等。任正非表示，华为内部的自我批评是很厉害的，吵完以后达成共识了回去就做自己的事了。

以下为华为蓝军内部批判会列出的任正非十宗罪：