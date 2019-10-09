金融时报：美政府希望向华为的竞争对手提供信贷，以摆脱对其的依赖

IT之家10月9日消息 《金融时报》的一份报告称，出于安全原因美国禁用华为设备，但这也让美国陷入困境。华为是网络设备的全球领导者，其市场占有率达28％。美国官员一直在警告特朗普政府，没有美国公司能够生产从手机和基站传输信号所需的无线电设备。随着5G时代的到来，华为在通信领域的地位对美国来说，并不是一件好事。

一些美国政府官员认为，目前最好的办法就是向华为竞争对手诺基亚和爱立信提供大额信贷，以帮助他们向客户提供丰厚的融资条件。特朗普政府的其他官员希望为华为创造一个国内挑战者。据报道，他们已经与甲骨文和思科等技术公司接触，以了解他们是否有兴趣进入无线电传输市场。知情人士透露，两家公司都告诉美国政府，他们对这项业务不感兴趣，因为这太昂贵了，而且会占用太多时间。美国国会正在考虑为农村互联网供应商提供数百万美元，已更换华为设备，用美国技术取代华为技术。

美国的一位高级官员表示，“几十年前，我们放弃了在制造电信设备方面的优势，现在我们意识到，出于国家安全的考虑，当初的做法并不是最好的决定。几乎每个部门和机构都在拼命重回通信领域，如果不这样做，华为将很快成为5G网络建设的唯一选择。”

目前，美政府还没有决定是否要对华为的竞争对手提供大额信贷，但不管怎么说，这对华为而言，倒不一定是一件坏事。正如任正非所言，华为还准备出售其5G技术从而培养竞争者，确保华为能一直处于“战斗状态”。