亚马逊Twitch传播德国教堂袭击视频，现已删除

北京时间10月10日早间消息，亚马逊旗下Twitch周三成为用于传播暴力行为的最新网络服务。

这个广受欢迎的网站是传输和观看视频游戏的著名平台，但它却被人用来广播德国哈雷一座犹太教堂外的袭击过程。这起事件造成两人死亡。

“我们对今天德国发生的悲剧感到震惊和悲伤，我们对所有受影响的人致以最深切的哀悼。”Twitch发言人在一封电子邮件声明中说，“Twitch对仇恨行为采取零容忍政策，任何暴力行为都得到高度重视。我们迅速删除了这段内容，并将永久关闭任何正在发布或重新发布这段仇恨内容的帐户。”

据The Verge报道，在大约35分钟的视频中，一名男子向两人射击，并试图闯入犹太教堂，但未能成功。这家科技新闻网站还报道称，他还对着镜头做了简短的演讲，对犹太人提出了批评，并否认发生了大屠杀。

Twitch说，该视频在30分钟后被删除，但观看次数已经达到2200次。

梅根·斯奎尔（Megan Squire）是北卡罗来纳州埃隆大学研究极端主义的计算机科学教授，她在中午之前发现了与Twitch袭击视频有关的链接。

她说，第一个链接出现在上午11：30左右。几分钟后，从Twitch中保存了视频或剪辑的用户开始在匿名消息平台Telegram上传播该视频。斯奎尔会监视经常用于传播此类视频的平台，她发现，该视频发布的30分钟内，约有15625个帐户看到了该视频的副本。

斯奎尔说，Twitch对遏制视频传播的反应“似乎很快”。

Facebook和Twitch等网站“可以应对删除视频的压力。”她说，“对于像我这样的计算机科学家和网络安全分析师来说，当视频开始发布到无法删除视频的平台上时，才真正令人恐惧。”

今年3月，在新西兰基督城的一座清真寺发生针对信徒的致命袭击，并被直播在Facebook上。这家社交媒体巨头因为反应过慢而受到批评。