OPPO K5首发评测：6400万四摄+VOOC 4.0，“真香”不会缺席

从第一款K1手机诞生起，K系列手机在OPPO手机家族中就扛起了性价比大旗。今年5月份，OPPO针对千元机市场推出了OPPO K3，弹出式前摄、真全面屏设计以及仅1599元起的售价，让OPPO K系列吸引了不少眼球。



时隔半年时间，OPPO带来了K系列的新机——OPPO K5，IT之家已经提前拿到了这款手机的样机，体验了一段时间后，为大家带来这OPPO K5的评测体验。

OPPO K5配置参数如下：

第一部分：外观

OPPO K5共有三种配色，分别是奇幻森林、赛博金属和极地阳光。IT之家拿到的是OPPO K5“奇幻森林”配色，存储版本为8+128GB。

这款“奇幻森林”配色有点接近于今年上半年OPPO K3手机静谧黑配色，不过在细节方面，K5有更细致的变化。

OPPO K5的奇幻森林配色整体偏墨绿色，从上到下由深到浅的渐变过渡，手机顶部的深色更浓郁一些。

在一定的角度下，可以看到内部有一束光线从机身背面偏下区域延伸扩散到了机身中央位置，仔细观察这束光线，能看到是由几十条细微的光束组合而成，就像是有着薄雾的早晨，阳光穿过浓郁的树荫，形成了一道道美丽的“光柱”。这种设计被OPPO称之为“3D折叠光影机身”。

相机很难拍出这种观感，但肉眼很容易观察得到。

另外需要说的是，OPPO K5的后壳换成了玻璃材质，机身质感更清凉和温润，因为K5并没有延续前辈K3弹出式前摄的设计，因此机身相对的薄了一些，整机重量为182g，握持感方面更轻盈了几分，长时间单手使用，手腕也不会感受到酸累。此外，因为采用了玻璃机身，K5握持在手里更扎实了一些。

OPPO K5后置四摄模组的设计上几乎和Reno Ace一模一样，唯独不同的是摄像头的布局以及内部的数字标识。

OPPO Reno ACE的后置四摄位于机身的中轴线上，而OPPO K5则位于机身的左上角，右侧是一枚补光灯。其中，K5摄像头最顶部的那枚6400万摄像头有绿圈点缀，底部是64MP的文字标识。

OPPO K5机身的右下角则是OPPO的Logo，仔细看还有一行“DESIGNED FOR K- SERIES”小字。

机身正面则是大家熟悉的水滴屏，机身底部从左到右依次是扬声器开孔、Type- C开孔、麦克风开孔和3.5mm耳机孔。

OPPO K5内置了光感屏幕指纹3.0，采用OPPO自研的补偿式投光方案，对极端环境专门对识别率做了优化。在湿手或强光场景下，也能轻松解锁。

屏幕方面，OPPO K5采用了6.41英寸20:9浅水滴屏，采用了E1发光材料OLED屏幕，分辨率2400*1080，拥有60Hz屏幕刷新率，95Hz触控采样率，支持低亮无频闪和低蓝光护眼。

在观感方面，K5的屏幕显示效果通透明亮，字体清晰无颗粒感。在系统设置中，K5支持屏幕色温调节、色彩模式选择等。

在系统默认情况（色彩模式为生动、默认色温）下，IT之家通过专业仪器测试获得，K5屏幕拥有100%的sRGB和97%的AdobeRGB，色彩精准度的平均值为1.46，和同档位的手机相比，K5的屏幕素质具有竞争力。

第二部分：相机（上传样张均有压缩）

OPPO K5最大的一个亮点，就是搭载了四摄影像系统，包括拥有一枚拥有6400万像素的传感器（三星GW1 AF，默认输出四合一1600万像素），6400万主摄拥有1/1.72英寸大底传感器，四合一像素聚合技术有更好的弱光表现能力。

另外三枚摄像头分别是800万超广角以及200万黑白和200万微距。

其中800万超广角拥有1/3.2英寸感光面积，f/2.25光圈，提供119°超广角摄影，支持广角防畸变。

在功能方面，K5提供了OPPO风格的人像模式、AI超清夜景2.0、超广角视频、视频虚化等等功能。特别一提的是，OPPO Reno2主打的超级视频防抖功能，OPPO K5也有搭载。

先来看一下OPPO K5的样张表现，在白天光线良好的情况下，OPPO K5拍出的样张还是非常令人满意的，无论是白平衡还是动态范围，都有着不错的表现。

K5在相机中提供了炫彩模式，开启该模式之后，样张更冷艳，色彩饱和度和对比度更高了一个级别，该模式比较适合拍摄美食、自然风光等场景。

炫彩模式▲

超广角▲

在超广角样张下，OPPO K5可以提供更宽广的画面，同时变焦畸变处理的也相当到位，观感非常自然，不过相比普通样张，超广角样张的画面亮度略显不足。

普通样张▲

在默认情况下，K5输出的是1600万，在设置中可以手动开启6400万直出样张，不过要吐槽一点的是，在相机界面中，并没有找到开启6400万样张的直接入口，而是被OPPO隐藏在相机设置中的“拍照比例”选项里。

6400万样张拥有9216 x 6912像素，每张图大小都已经超过10M。另外需要注意的是，在6400万模式下，不支持变焦操作以及HDR。

实际上，对于普通用户而言，1600万的样张已经可以满足大部分的需求。

样张：

通过对比我们不难发现，在6400万样张的曝光略有不足，颜色更深邃一些，而右侧的1600万默认样张表现正常。

当然6400万样张的威力还是需要放大来看，更高的像素意味着拥有更高的解析力，可以拍到更多的画面细节。

IT之家在这里拍摄了三组6400万样张，即使是将图片100%放大，样张仍保留着非常丰富的细节，比如下图放大的枯草、钥匙扣以及栏杆，在1600万或者是1200万样张中，很难获得细节如此丰富的样张，但在6400万直出样张中，几乎可以说是纤毫毕现。

大光圈也让手机有着优秀的背景虚化能力，上图我们可以看到，样张有着不错的景深效果，被拍摄栏杆的边缘和被虚化的背景之间过渡自然舒适，没有任何后期抠图的痕迹。

在夜拍方面上，OPPO K5的表现基本符合预期表现，样张的整体亮度自然、画面相对纯净，不过对高光的压制还需要进一步的优化空间。

夜景▲

超级夜景▲

开启超级夜景之后，最明显的一个变化就是画面的暗部更亮了，我们放大来看（下图），开启超级夜景之后，高楼窗台上的电话号码更明亮和清晰了。

可能是工程机的缘故，笔者在使用K5开启超级夜景拍摄的时候，偶尔会出现“翻车现象”。比如下图红框内，明显可以看到天空的亮度并不均匀，而画面的边缘也出现了部分噪点痕迹，考虑到是工程机，因此这种现象并不代表普遍性，希望K5零售版会解决这个问题。

实际上，在大部分的普通样张就能满足，当然也可以进入专业模式，简简单单调节一下参数，就能拍出令人满意的夜景照片，毕竟硬件基础在这里摆着，6400万主摄拥有1/1.72英寸大底传感器，四合一像素聚合技术有更好的弱光表现能力。

手动夜景样张：

第三部分：配置体验

OPPO K5搭载的是OPPO Reno2同款的骁龙730G处理器，这枚处理器发布于今年4月份，是骁龙710的升级版，首次采用三星8nm LPP工艺，核心采用2xKryo 470（A76）+6xKryo 470（A55）构造，频率分别为2.2GHz和1.8GHz，相比于骁龙710性能提升35%。GPU方面则升级为Adreno 618。在AI方面，骁龙730集成了最新的Heagon 688 DSP。

骁龙730G主要是针对游戏特别优化，集成增强Adreno 618 GPU，与骁龙730相比图形渲染速度提升15%，同时新增了Snapdragon Elite Gaming功能。

OPPO K5其他配置方面，包括最高8GB+256GB大内存及LPDDR4x+UFS 2.1高速存储组合，官方表示LPDDR4x双通道内存可实现峰值性能提升15%，能效提升14%；UFS 2.1闪存让随机写入性能提升63.66%、连续读取性能提升26.64%。

因为工程机的缘故，笔者手里的这台K5无法安装任何跑分软件，因此这部分就不列具体的数据了，重点谈一下在游戏以及日常使用中的具体感受。

考虑到和Reno2搭载了同款骁龙730G处理器，理论上讲，K5的游戏体验和Reno2相差不多，在我们的实际体验中，K5的性能表现是符合预期的，在《和平精英》默认画质下，30分钟的游戏，平均为29FPS，整体较为稳定，当然，你可也降低一档次画质，追求40FPS的畅玩感受。

在《王者荣耀》游戏中，开启高帧率模式和最高画质之后，最高能达到61FPS，全程基本稳定在55-60FPS左右，实际上肉眼也很难感受到这些帧率的波动。

整体来看，骁龙730G的表现还是不错的，尽管比不上麒麟990、骁龙855等这些旗舰级别的SoC，但在日常使用中，处理诸如《王者荣耀》等等还是游刃有余的，日常偶尔吃个鸡，上个王者也是非常轻松的事情。

另一方面，作为一款中端产品，骁龙730G也是OPPO K5最合适、也是最具性价比的选择，毕竟骁龙730G在整个高通中高端处理器阵营是一把手的位置，而让K5搭载骁龙855处理器显然不太符合自身定位，也难免让自家的Reno2尴尬。

有了硬件加持，还需要优秀的系统优化来获得最好的游戏体验，就像是一辆汽车，有了强劲的大马力发动机之外，还需要一个更聪明的变速箱，最终才能获得最优秀的驾驶体验。

OPPO的GameBoost 2.0游戏加速技术和LinkBoost网络加速技术可以看成是K5手机聪明的“变速箱”，GameBoost 2.0游戏加速技术配备的TouchBoost技术可以大幅提升触摸屏的响应速度，让桌面触摸性能提升34.9%，王者荣耀的游戏触摸性能提升16.2%；同时FrameBoost能够预测即将发生的团战，使王者荣耀的帧率稳定性提升35.6%、卡顿概率下降50%。

LinkBoost网络加速技术还支持双WI-Fi，可以同时连接2个Wi-Fi热点，实现网速倍增和无缝切换。

在9月17日，OPPO正式发布了65W SuperVOOC 2.0和30W无线VOOC闪充技术，于此同时也宣布了VOOC闪充进化到了4.0版本，相较于VOOC 3.0，VOOC 4.0拥有更大的充电功率（30W）。

OPPO K5是首款搭载VOOC 4.0闪充技术的OPPO手机，官方表示，在30分钟即可将4000mAh电池充至67%，73分钟充至100%，比前代技术在充电时间上缩短了12%。

IT之家实测，OPPO K5只需20分钟，就能将电池从1%充电至50%，充满100%只需要70分钟出头左右的时间，特别是在前30分钟内，K5的充电速度非常迅猛，几乎是肉眼可见的增长。

据了解，VOOC 4.0闪充技术还具备良好的兼容性，其兼容VOOC 3.0之前的所有闪充协议，可获得5V4A（20W）的满载充电功率。

整体来看，OPPO K5内置的4000mAh容量电池保证了续航，而VOOC 4.0闪充技术则解决了手机即将没电的后顾之忧，利用一顿早餐时间，就可轻松获得一整天的电量。

此外，VOOC 4.0闪充技术还可以实现边玩边快速充电，并且在充电的过程中机身也未出现预期中的发热现象，这一点必须好评。

OPPO K5还支持全功能NFC，可实现公交卡、OPPO Pay、门禁卡、电子身份证等功能，值得一提的是，OPPO公交卡城市再度迎来扩张，目前已经支持深圳通、京津冀一卡通、岭南通等全国150+个城市。

总结：

尽管OPPO K5并不是一款旗舰手机，但笔者更愿意将其定位于OPPO“小旗舰”，因为无论是OPPO K5的相机拍照还是性能体验，甚至是视频超级防抖技术的下放等等，你都能在K5手机上找到旗舰机的影子。

另一方面，OPPO将K5作为6400万相机以及VOOC 4.0闪充技术的首发机型，不难看出K系列在整个OPPO家族的地位已经越来越重要和明显。从今年年初开始，手机市场再一次的进入了价格战，各种性价比机型层出不穷，OPPO推出这么一款机型（K系列），可以看做是OPPO针对千变万化的手机市场所作出的反应。

毫无疑问的是，K系列打破了业界对OPPO固有的认知以及定义，在6400万四摄、VOOC 4.0、Gameboost 2.0、双Wi-Fi、视频超级防抖等软硬件的加持下，OPPO K5已经极具产品竞争力，对于消费者而言，OPPO K5也是一个非常具有性价比的机型。

OPPO K5售价信息：

K5手机共有三个版本，分别是6GB+128GB、8GB+128GB、8GB+256GB,售价分别为1899元、2099元、2499元。

10月10日下午16:00-18:00可抢100元立减券，6GB+128GB版本和8GB+128GB版本直降100元，售价1799元和1999元。