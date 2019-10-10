一、萌芽时期

1876年，福州城至马尾港的电报线建成并投入使用。从此，中国有了第一条电报线路。

三年后，也就是1879年，福州南台（今台江）、马尾、长门设立省营官电局，将原仅供军用的电报通讯对外公开营业。至此，电讯业务民用时代正式开始。

清朝的电报局

1882年，我国第一部磁石电话交换机在上海开通。此时，距离美国人亚历山大·贝尔申请电话专利已经过去了6年。

1888年，又是在福建，中国成功铺设了自己的首条海底电缆（从芭蕉岛入海，台湾沪尾上岸，总长177海里）。

但是，当时的中国依旧是积贫积弱，虽然引进了电报和电话技术，但绝大部分通信需求，仍然依赖传统书信。

当时的邮政局

当时的乡间邮差

1904年，北京的第一个官办电话局在东单二条胡同开通，当时是100门人工交换机。

1912年，中华民国成立，国内与外界的联系进一步加强，电话和电报技术得到了进一步的普及。

值得一提的是，在国民政府中，邮政业务属于「中华邮政」，由国民政府直属。而电信业务，属于交通部管辖。从级别上来说，“电信”不如“邮政”。

民国时期的邮政局内

虽然级别低，但电信业务的发展和普及速度很快。像电话这样的新鲜事物，逐渐走进了少数富裕家庭的生活。

民国时期打电话的美女

再来一位帅哥

打电话的小姑娘

尤其是到了战争年代，电报电话得到了更大的发展，也发挥了巨大的作用。如果没有它们，历史将无数次被改写。

正在发电报的解放区战士

解放区的外国通信专家

永不消逝的电波

二、命运多舛

1949年10月1日，新中国成立。

此时的中国，历经多年战乱，通信技术和基础设施非常落后。

当时我国的电话普及率不到0.05%，全国的电话总用户数只有26万。绝大部分中国人没有用过电话，甚至没有见过电话。

建国之后，国内通信技术和通信工业的发展仍然不算顺利，甚至可以说是命运多舛。从政府通信主管部门——邮电部的命运就能看得出来：

1949年11月1日，邮电部正式成立。

1951年9月25日，人民邮政和电信统一纳入邮电部，邮政、电信实现了第一次合并。

1958年，人民公社成立，全国县以下邮电全部划归当地政府管理，归口交通运输。

1967年，邮政与电信分家，邮政仍归口交通运输，而电信划归当地军分区领导。

1969年6月，邮电部被撤销，分别成立邮政总局和电信总局，大搞微波、电缆通信工程。

1973年6月，邮电部恢复。邮政和电信进行了第二次合并，又统一归国家邮电部。

总的来说，因为众所周知的原因，这一时期我们的通信行业发展战略并不明确，通信技术也没有什么明显进步，我们和国外的差距不断拉大，老百姓的通信需求并不能得到很好的满足。

六七十年代的邮电局

当时的电信所

正在“拍”电报的妹纸们

正在看电报的妹纸

老式的纵横制机房

机房里的工作人员



正在测试的通信妹纸



正在维修通信线路的女通信兵

笑容纯真的年代



话务员妹纸

70年代的通信女兵

正在测试线路的通信工程师妹纸



在那个年代，电报很贵，电话很少，写信仍然是主要通信手段。

邮电局大厅里正在写信的人们



负责送信的邮递员妹纸

不过，在那一时期，我们对通信人才的培训还是比较重视的，成立了很多通信院校。

例如1955年成立的北京邮电学院，1958年成立的南京邮电学院，1959年成立的西安邮电学院。

北邮的妹纸们

南邮的正大门

三、改革开放

70年代末，文革动乱结束，我们终于迎来了改革开放。



那个时候的中国，家徒四壁，百废待兴。通信行业也是一样，基础设施非常落后，技术水平也严重不足。

还在使用老式交换设备的话务员

拍电报仍然是主流业务

随着经济的快速起步，人们对通信的需求越发迫切。



那个时候，打电话可不容易

邮电局里排队打电话的人们



传达室的公共电话，也许唤醒了那代人的回忆



于是，落后的中国通信事业开始奋起直追。

最开始，我们还是把注意力集中在固定电话和程控交换技术上。八十年代，全国各地忙着开通程控交换业务，推动电话普及。

1982年，中国第一部万门程控电话交换机在福州启用，引进的是日本F-150万门程控交换机

1987年，温州邮电引进万门程控电话的场景

程控交换机房

1989年，领导人(时任福建宁德地委书记)到福州调研程控电话

这些设备基本上都是来自国外，很少有国产。当时就有“七国八制”之说——中国市场上的机型分别来自七个国家的八种制式。

在积极引进的同时，我们也在模仿和学习中成长。华为和中兴等中国通信企业，都是那个时候成立起来的，包括很多国营通信企业或合资企业，都在那个时候积累内功。

向国外专家学习

中兴在自研程控交换设备

尽管各地电话系统容量在不断提升，但还是不能满足老百姓的需要。安装电话要批条子、找关系、走后门，即使交了几千元（甚至上万元）安装费，往往也要等半年才能装上。

市民排队申请安装电话

而就在我们忙着埋头发展的同时，外面的世界早已发生了翻天覆地的变化。

四、手机时代

早在1973年，摩托罗拉的员工马丁库帕发明了世界上第一部手机，西方世界就逐渐开启了手机时代。

马丁库帕

到了80年代，随着移动通信技术的日益成熟，手机逐渐在世界各地流行。

我们见到的最早的手机，就是港片中的大哥大。

后来，我们也开始引进了移动通信系统。

1987年，中国第一个无线基站（广州）

并且有了第一批的手机用户。



大哥大电话和本田摩托，当时是身份和财富的象征



当时国内改革热潮汹涌，很多人做生意需要及时进行通讯联络，所以，尽管手机很贵，通话费也很贵，还有争相购买和使用。



蜂拥而至，办理大哥大业务的用户

除了大哥大以外，当时还出现了BP机，也就是无线寻呼业务。





BP机，也被叫作“Call机”



寻呼中心的工作人员

腰挎BP机，手拿大哥大，这是当时的标配

时代车轮继续向前滚动，很快我们就迎来了GSM时代，也就是2G时代。

1993年9月19日，我国第一个数字移动电话GSM网在浙江省嘉兴市开通。从那之后，GSM开始了在中国市场生根发芽。

开通典礼现场（抱歉，实在没找到清晰的照片）

1994年，原邮电部部长吴基传正在拨打GSM电话。

当时他手上用的手机，是诺基亚2110

在通信技术不断更新的同时，我们的通信行业也在发生变化。国家一方面推进体制改革，开始实施“邮电分营”，另一方面成立了更多的运营商，引入了竞争赛马。

90年代中期，中国吉通、中国联通、电信长城相继成立。这些运营商的成立，预示着中国通信行业将迎来更大的改革浪潮。

中国联通成立大会

五、电信重组

1998年3月，第九届全国人大第一次会议上，具有悠久历史的邮电部被分拆。在原电子工业部和邮电部的基础上，成立了「信息产业部」。



第二年，就拉开了轰轰烈烈的第一次电信重组的大幕。

在重组过程中，昔日无比强大的中国电信被拆分，寻呼、卫星和移动业务被剥离出去。寻呼业务（国信寻呼）最终给了联通。卫星业务，成为了中国卫通的雏形。移动业务，成为中国移动的雏形。

1999年10月22日，中国网通成立。

2000年4月20日，中国移动成立，5月16日挂牌，主营移动电话业务。

谁能想到后来它成为了巨无霸

2000年5月17日，被拆得只剩固网业务的中国电信，挂牌为「中国电信集团公司」。

2001年，中国铁通和中国卫通先后挂牌成立。



至此，中国电信运营商七雄（电信、移动、联通、卫通、小网通、吉通、铁通）争霸的格局基本形成。

2002年1月8日，联通CDMA网络正式开通，我国进入GSM与CDMA相互竞争、共同发展的新阶段。

运营商那边天翻地覆，设备商这边也没闲着。

这一时期中国电信运营商的大规模网络建设，不但提升了我们国家电信基础设施的整体水平，也为我们自己设备商的成长创造了有利的条件。

以巨大中华（巨龙、大唐、中兴、华为）为代表的中国通信设备制造企业迅速崛起，逐渐打破了国外厂商高价设备垄断的局面，也开始对世界一流设备商发起挑战。

中兴的ZXJ10

华为的C&C08

走出国门的中兴（1998年突尼斯电信展）



对于我们老百姓来说，最大的体会就是资费大幅下降，电话不再那么遥不可及。

办电信业务的老百姓

随处可见的“黄帽子”公共电话亭

那个时候很流行的IC电话卡



第一次重组结束没多久，第二次重组就开始了。



2002年5月16日，中国电信南北分拆，北方九省一市电信公司从中国电信剥离，与小网通、吉通合并，成立新的中国网通公司，「中国网络通信集团公司」和「中国电信集团公司」正式成立。

这次重组，形成了“北网通 ，南电信”的奇怪格局。

北网通，南电信



在那之后，中国电信行业格局总算进入了一个比较稳定的阶段。

各大运营商忙着相互竞争，尤其是移动和联通，在移动通信领域死磕。

2003年，街头的中国移动

中国电信还有网通也没闲着，搞起了小灵通，试图分一杯羹。



火爆市场的小灵通，大幅拉低了移动资费

手机业务蓬勃发展，很多手机厂商趁机发展起来，但是，以诺基亚为首的国外巨头，还是占据了市场的绝大部分份额。

那是属于诺基亚的时代

以波导手机为代表的国产手机也在努力生存

除了手机业务之外，随着互联网的普及，宽带业务也得到了飞速的发展。从早期的56K modem（猫）拨号，到后来的 1M/2M ADSL，我们的网速不断提升。

多少人就是那个时代开始上网

这是一个暴露年龄的界面

六、移动互联时代

2008年，又一轮重组开始了。

当年3月，「信息产业部」合并为「工业和信息化部」（简称工信部）。

工信部挂牌

不久后，一连串变动开始——中国电信1100亿收购联通CDMA网络；中国联通与中国网通合并；中国卫通的基础电信业务并入中国电信；中国铁通并入中国移动。

网通、联通合并



最终，6雄变成了3雄，形成了目前我们大家所熟知的三大运营商格局。

2009年1月7日，工信部为移动、电信和联通发放3G牌照，此举标志着我国正式进入3G时代。

3G相比2G，在速度上有明显的提升

与此同时，以苹果iPhone手机和安卓手机为代表的智能手机迅速崛起，取代了曾经遍布全国的功能机。

进入3G时代之后，运营商之间的竞争进一步加剧，各自推出了自己的3G品牌，疯狂争夺用户。

利用WCDMA网络制式的优势，联通抢走了很多移动的优质用户

屏幕大、速度快的触摸屏智能手机彻底改变了我们的生活

不可一世的诺基亚手机帝国也瞬间垮塌，逐渐被人们所抛弃。



3G时代并没有持续很久。2013年，4G牌照发放，我国快速进入了4G时代。

接下来的故事，大家应该都很清楚了。

运营商之间的竞争进入到白热化的状态。跳出TD-SCDMA火坑的移动猛然发力，全面推动4G LTE网络的建设，还有2G GSM用户的转网。

电信和联通想方设法进行阻击，努力保证自己能够跟上移动的步伐。尤其是联通，通过混合所有制改革，引入了民营资本，试图增加自身的活力和竞争力，与对手誓死一搏。

在设备商这边，随着时间的不断推移，格局也已发生巨变。



昔日国外通信设备列强不断兼并收购，只剩下诺基亚和爱立信两家。

而中国企业经过一轮又一轮洗礼，华为、中兴脱颖而出，在世界舞台占据了一席之地。



七、展望未来

蓦然回首，中国通信事业这一百多年的发展历程，犹如白驹过隙，转瞬即逝，不禁让人感慨万千。

时代的脚步不会停止，只会加快。

今年6月6日，工信部正式发放了5G商用牌照，我们迈入5G时代。

全国各地的5G建设正在逐步推开，越来越多的城市开始有了5G基站和5G信号。

未来的中国通信将会是什么样？究竟有什么在等待着我们？



新的历史，就让我们自己去亲眼见证吧！