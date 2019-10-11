5G预约用户破千万，即将推出的5G套餐如何定价？

随着工信部向三大运营商发放5G牌照后，5G技术的普惠也正加速奔向消费者，近日，一则“三大运营商5G套餐预约数已超千万”的消息再次点燃了行业热情。

5G套餐预约人数已经突破千万，但今年恐难形成规模

9月21日中国移动率先开启了5G套餐的预约，随后，中国联通中国电信相继跟进，在9月29日也推出了套餐预约，值得一提的是，三大运营商均表示，5G手机套餐将会延期至10月31日，比之前计划延后一个月。

据国内媒体统计，截止10月9日早9时30分，中国三大运营商的5G预约人数已超过千万，具体来看，其中中国移动5G套餐预约人数604万，中国联通和中国电信的5G预约人数分别超过到202万和210万。

此次三大运营商提供的5G套餐预约方式比较类似，都是采用移动端App、发送短信等方式开启预约。对于优惠力度也是大致相同，提前预约的用户都享有一定额度的购机补贴和网龄折扣优惠。

具体到三家的5G预约套餐是：

中国电信：电信网龄3年及以上用户享7折优惠，网龄3年以下及新入网用户享8折优惠。预约成功的用户，于2019年12月25日前办理均可享受连续6个月套餐折扣，还可享有海量5G甄选号码专属购买权。

中国移动：网龄5年及以上用户可享受中国移动5G套餐7折优惠，5年以下用户可享受8折优惠。领取后新老用户可享受自订购中国移动全国统一5G套餐的次月起连续6个月内5G套餐费7折/8折优惠。

中国联通：网龄3年及以上用户享7折优惠，网龄3年以内及新入网用户享8折优惠。用户成功预约后，可享受自订购中国联通全国统一5G套餐次月起连续6个月内5G套餐折扣优惠。

虽然5G套餐的预约效果火爆，但真正将套餐升级为5G套餐的用户可能远低于预约量，近千万5G套餐预约就像是“虚火”，今年恐难形成规模。

独立电信分析师付亮认为，5G前期的套餐很可能会让用户失望，主要原因有四点：

第一，与非常便宜的4G套餐相比，5G套餐可能显得很贵；

第二，5G网络的覆盖面积还小，广域覆盖还得靠4G；

第三，基于手机端的杀手级应用还在路上；

第四，5G手机选择少，性能还不够好，手机购买者观望居多。

“其实，运营商的5G套餐很难一步到位，最先推出的套餐也是仅向部分追新人群，4G套餐也曾类似，不过，4G套餐推出时可以“不换卡”/“不换号”/“不换套餐”用4G，而5G很难向全部4G用户无限制放开，有的4G套餐太便宜了。”付亮补充道。

TechWeb认为，5G套餐预约量与实际使用量不会划等号，消费者认可5G技术是肯定的，但前提也是基于价格判断，此前，中国联通董事长王晓初曾透露，中国联通5G推广分为两个阶段，第一阶段是过渡期，套餐月租最低为190元，如果按网龄3年及以上的预约用户办理，则活动期的价格为133元，此价格对比目前现有4G套餐资费平均水平还是高不少，这也会让不少消费者多一些考虑。

5G套餐内容会如何发展？

虽然5G套餐前期尝鲜的人不会很多，但还是有部分用户愿意为5G技术掏腰包，即将推出的5G套餐将有何特点？

从目前来看，国内三大运营商均没有公布5G套餐的具体细节，业内有消息称，10月底国内运营商会公布具体内容。

不过，从目前已知的信息可以看出，5G套餐内容可能会有以下特点：

第一，与5G终端绑定销售，提供一定程度的降价优惠。目前，5G终端价格已经下探到3000-4000档位，TechWeb预测，在5G套餐正式推出后，运营商会将套餐与终端捆绑销售，以此刺激用户尝鲜5G。

第二，推出更多打包优惠的流量、语音资费，给予消费者不同程度的折扣。为了加快5G商用步伐，运营商或以流量为基础定价，推出更为丰富的套餐内容。

运营商财经网总编辑兼CEO康钊对TechWeb表示，5G商用需要制定套餐政策，也需要IT系统、客服系统、网络建设系统等的支持，5G商用套餐首先还是围绕流量来定价，其次会有很多打包、优惠政策。

康钊预测，三大运营商的5G资费相差不多，可能不会像之前传言的190元起步，但应该也要上百元起步。