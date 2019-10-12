谷歌公布第二总部最新计划：拟扩大园区面积

根据谷歌更新后的计划，该公司将扩大其加州圣何塞（San Jose）拟建第二总部的占地面积。

据谷歌在美国当地时间周四晚上公布的一份最新文件显示，该公司已经正式申请建设一个占地80英亩（约合32万平方米）的项目，这个项目包括最多730万平方英尺（约合68万平方米）的办公空间，相比之下今年8月的规划为650万平方英尺（约合60万平方米）。该公司还申请新建最多5900套住房，多于此前规划的5000套。

谷歌发言人迈克尔·阿佩尔（Michael Appel）表示，扩大后的范围能给该公司和圣何塞市带来更大的灵活性，在明年进行投票以最终批准该项目之前的几个月中寻求反馈。他还补充称，虽然谷歌提高了某些区域的覆盖范围，但并不意味着该公司一定会开发最大的空间。

这项正式计划出台的背景是，谷歌需要为其迅速扩张的员工团队提供更多办公空间。与此同时，谷歌还面临着来自当地选民的压力，他们担心该公司的增长会给本来就已很紧张的住房市场带来更大压力，而圣何塞的住房在全美范围内都可跻身于最贵之列。

谷歌预计，新建总部的办公空间将可容纳最多2.5万名员工，这引起了当地社区成员的强烈反对，他们担心这会导致本地居民流离失所。尽管谷歌承诺将会投资10亿美元在整个旧金山湾区建造住房，但还是有些圣何塞居民在该公司7月召开的年度股东大会上提出了抗议。自2017年谷歌首次宣布建设圣何塞总部的计划以来，该公司已在当地购买了价值超过4亿美元的房地产，并在桑尼维尔（Sunnyvale）购买了超过10亿美元的不动产。此外，谷歌还已经在邻近的山景城和旧金山购买了房产。

本周，谷歌在加州吉尔罗伊（Gilroy）购买了40英亩（约合16万平方米）土地，并称其将在该地为其新园区种植树木。

根据谷歌的计划，圣何塞新园区项目将包括大约15英亩（约合6万平方米）的公园和绿地。除了办公室和公园以外，该公司还计划建设零售空间、“文化”空间和最多1100间酒店客房——其中大部分将被用于“公司住宿”。该项目还将包括一个大型多式联运中心，圣何塞市长山姆·利卡多（Sam Liccardo）将其称为“西部中央车站”。另外，拟建的新园区还将有“柔性”道路和贯穿整个项目的公共自行车道。

谷歌还一直试图让圣何塞提高对建筑物的高度限制，以便该公司向上而非向外建造园区，这与传统上的硅谷建筑方式有所不同。

目前，谷歌仍在征求社区反馈意见，并将编制一份环境影响报告，明年将把园区建设计划提交给圣何塞市议会进行最终审批。