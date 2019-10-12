内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

全新一加7T系列手机，由“钢铁侠”为你揭晓

2019-10-12 9:38:37来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家10月12日消息 在先前发布一加7系列手机时，一加官方便正式官宣钢铁侠扮演者小罗伯特唐尼成为OnePlus的“品牌推广大使”。而今日一加官方再度为即将到来的一加7T系列新机发布会预热并表示全新一加7T系列手机将由“钢铁侠”小罗伯特唐尼为大家揭晓，同时还放出了相关的预热宣传片，一起来看一下吧。

配置方面，一加7T手机搭载高通骁龙855 Plus处理器，8GB内存和128GB/256GB存储空间。采用6.55英寸AMOLED显示屏，分辨率为2400×1080的AMOLED显示屏，具有90Hz刷新率、峰值亮度为1000尼特和HDR10 +，采用屏下指纹；而一加7T Pro手机则采用6.67英寸Fluid AMOLED显示屏，分辨率为3120×1440，支持90Hz和HDR10 +，采用屏下指纹。硬件方面搭载高通骁龙855 Plus处理器，8GB内存和256GB存储空间。

摄像方面采用4800万主摄（索尼IMX586传感器）+1600万超广角（117度）+800万长焦后置三摄方案；具有激光聚焦功能，可以更快地将焦点锁定在拍摄对象上。前置摄像头为1600万像素（索尼IMX471传感器）。采用4085mAh电池，Warp Charge 30T快速充电功能；还具有杜比全景声等功能。

一加7T系列手机将会在10月15日于北京工业大学奥林匹克体育馆由“钢铁侠”小罗伯特唐尼正式揭晓，敬请期待。




分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：一加7T一加7T Pro小罗伯特唐尼

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有