全新一加7T系列手机，由“钢铁侠”为你揭晓

IT之家10月12日消息 在先前发布一加7系列手机时，一加官方便正式官宣钢铁侠扮演者小罗伯特唐尼成为OnePlus的“品牌推广大使”。而今日一加官方再度为即将到来的一加7T系列新机发布会预热并表示全新一加7T系列手机将由“钢铁侠”小罗伯特唐尼为大家揭晓，同时还放出了相关的预热宣传片，一起来看一下吧。

配置方面，一加7T手机搭载高通骁龙855 Plus处理器，8GB内存和128GB/256GB存储空间。采用6.55英寸AMOLED显示屏，分辨率为2400×1080的AMOLED显示屏，具有90Hz刷新率、峰值亮度为1000尼特和HDR10 +，采用屏下指纹；而一加7T Pro手机则采用6.67英寸Fluid AMOLED显示屏，分辨率为3120×1440，支持90Hz和HDR10 +，采用屏下指纹。硬件方面搭载高通骁龙855 Plus处理器，8GB内存和256GB存储空间。

摄像方面采用4800万主摄（索尼IMX586传感器）+1600万超广角（117度）+800万长焦后置三摄方案；具有激光聚焦功能，可以更快地将焦点锁定在拍摄对象上。前置摄像头为1600万像素（索尼IMX471传感器）。采用4085mAh电池，Warp Charge 30T快速充电功能；还具有杜比全景声等功能。

一加7T系列手机将会在10月15日于北京工业大学奥林匹克体育馆由“钢铁侠”小罗伯特唐尼正式揭晓，敬请期待。











