告别低价低质，家庭宽带市场进入理性竞争阶段

近期，有关固网宽带涨价的声音此起彼伏。有论坛网友还贴出了中国移动印发的关于规范固网家宽定价和营销政策的公文。结合即将开始的携号转网，网络上有关家宽市场位次或将变动的讨论四起。中国移动家宽老大的位置还能不能保持住，中国联通和中国电信能否借机扩大市场份额呢？

一、向基于规模的价值竞争转型

中国移动内部公文中最明显的特征，我们认为与其说是涨价，还不如说是品质提升。当然这个过程中，不可避免地会涉及价格的变动。有网友盯住了新政策中“不得免费赠送宽带”的要求，并据此认为是单纯的提价行为。实际上，这样的理解是不准确的。因为，曾经的“免费赠送宽带”本身也并不是真正的“免费”，而是带来折扣性质的营销。从运营商的角度看，现在停止了幅度较大的营销活动。当然，对普通用户来说，低价用低速宽带的时代或许将渐行渐远。

在携号转网政策即将在全国范围内全面推行的时候，中国移动有如此气魄硬推高品质宽带，其底气源自哪里呢？毕竟固移融合是现在发展和保有用户的主要手段。我们认为可能有以下几个方面的原因：

一是长期的低价策略，导致中国移动在固网家宽领域的亏损不断放大，中国移动的家宽用户ARPU长期在35元附近徘徊，低于友商用户ARPU的47元左右；二是在5G即将启动大规模建设节点，不但必须停止固网家宽造成的持续失血，而且还需要家宽贡献利润；三是中国移动已经完成用户规模目标，现在有必要追求收入规模目标，毕竟中国移动的用户规模最大，但是其收入却仅相当于中国电信的六成左右；四是通信市场已经由单纯的价格竞争转向价格+品质的双重竞争。

基于规模的价值竞争，这是中国移动换帅后的重大经营策略转变。现在中国移动固网家宽营销政策的变动正是这一经营理念的体现。至于这其中还有没有监管层的推动，我们尚不确定。

二、固网宽带市场能否迎来变局

按照广大网友的说法，“涨价已成定局”。那么“涨价”之后，固网家宽市场将呈现怎么的变化呢？中国联通和中国电信会不会据此实现行业位次的跃升呢？

从我国的人口总规模分析，我国的家庭户数在4.7亿户。目前，三大运营商+中国广电+其他民营宽带运营商合计的固网家宽用户总数已经接近5亿户。这说明，固网家宽市场已经进入存量竞争时代。运营商扩大自己用户规模的手段只能是挖友商的墙角。

在价格层面上，虽然以低价著称的中国移动停止了低价宽带的营销，但是从整体价格上看，中国移动的宽带价格仍是最便宜的。相对于友商47元左右的月费，中国移动的家宽仍然具有竞争力，虽然可能不如以前那么明显。另外，中国移动的提价是伴随着提质推行的。用户在加大支出的同时，也获得了较好的上网体验。

实际上，在通信行业整体进入负增长阶段后，运营商不要利润的疯狂行为已经明显得到纠正。从广大网友反映的情况看，中国联通和中国电信也相继停止了负向效益的营销，固网宽带市场已经从过去的赤膊上阵获取用户转变成更为理性的竞争。

从中国联通和中国电信分别南北垄断经营到中国移动入场后的全面开花推动了迅速普及，广大用户享受到了固网家宽的低价实惠。在家宽市场进入存量经营时代之后，我们认为固网家宽市场将进入平衡竞争时代，运营商的主要目标或将是品质竞争，而行业位次将基本保持稳定。