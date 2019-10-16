增加摄像头和AI功能，谷歌Pixel 4对iPhone发起挑战

10月16日消息，据外媒报道，美国当地时间周二，谷歌发布了2019年新款旗舰智能手机，并展示了如何帮助其高端机型走出当前困境的最新举措，即将我们熟悉的苹果和三星手机技术整合起来，并增加了其独特而先进的摄像头功能，以及该公司领先的人工智能（AI）功能。

谷歌此次发布了5.7英寸的Pixel 4和6.3英寸的Pixel 4 XL，它们的外壳都经过了重新设计，增加了后置摄像头凸起区域和额外的镜头，，并大幅改善了显示效果，用更流畅的动画和面部识别功能取代了去年的指纹传感器。

谷歌还将Pixel 4和Pixel 4 XL的运行内存增加到了6GB，解决了对去年设备的普遍抱怨。

一种基于雷达的新运动传感器可以让人们通过手势来控制Pixel手机，它还可以检测用户是否在屏幕前面以及注意力是否集中，从而在阅读时保持屏幕处于开启状态。

谷歌智能助手Assistant变得比以往任何时候都更强大，集成程度也更高，较之苹果Siri和三星Bixby等智能语音助手的领先优势更多。

谷歌几年前开始设计自己的消费类硬件，以获得广告以外的新收入来源。这些自主开发的产品还有助于谷歌广告业务减少对其他手机厂商的依赖。

不过，Pixel系列从来没有卖得特别好，尽管其采用了许多最好的技术，并获得了消费者的积极评价。该公司希望第四代产品能以新颖的功能来解决这个问题，比如用户检测雷达(称为“运动传感器”)，以及增加额外的摄像头和更高的运行内存。

在演示中，Pixel 4上的面部识别传感器与运动传感器配合得很好，速度也很快。运动传感器会提醒手机，用户的手正在靠近并将拿起设备，进而触发面部传感器开启并开始扫描，从而加快解锁速度。苹果从2017年开始在iPhone上使用Face ID，但谷歌采用了与之不同的方式。

谷歌表示，Pixel上的人脸认证将与某些支付应用程序兼容，其中包括花旗集团(Citigroup)的应用程序，人脸数据将安全地存储在设备上。运动传感器还可以帮助用户选择播放歌曲、按下闹铃，以及用手势拒绝接听来电。

谷歌重点强调了Pixel背面增加的变焦镜头，并称这是谷歌新款设备最大的亮点之一。苹果2016年在iPhone 7 Plus上增加了第二个镜头，但谷歌一直认为它可以用软件弥补硬件方面的差距。

这种情况今年仍不会改变：谷歌辩称其成像软件是最好的，而新的镜头只会帮助它在更大范围的变焦中扩展这种能力。该公司已经为其变焦功能开发了一套全新的图像处理系统，借鉴了Night Sight夜间摄影的先进技术。

新的Pixel摄像头将在捕捉图像前实时预览图像，这是复杂图像处理时代一个细微但重要的改进。谷歌还为更专业的摄影师增加了专门控制阴影曝光的滑块，而所谓的“天体摄影”模式可以让业余爱好者在晚上用三脚架和长达4分钟的曝光来捕捉详细的恒星图像。

Pixel升级后的语音助手有了新的滑动手势，可以启动设备上不需要上网处理的任务，还可以根据用户的命令打开应用程序中的特定页面或菜单。谷歌增加了一个新的语音备忘录应用程序，可以即时转录，在演示中运行良好。这款新手机还包括车祸检测功能，可以自动拨打紧急服务电话。

较小的Pixel 4屏幕尺寸为5.7英寸，略大于去年的机型，不过整体尺寸并没有增加，与iPhone 11 Pro的尺寸相当。Pixel 4 XL为6.3英寸，介于iPhone 11和iPhone 11 Pro Max屏幕尺寸之间。

新款Pixel手机的售价将根据屏幕尺寸而定，分别为799美元和899美元，拥有额外存储空间的机型售价也会更高。按照这个价格计算，Pixel 4比iPhone 11贵100美元，但比iPhone 11 Pro系列低200美元。

尽管采用了许多独特的新技术，但这样的定价很可能会继续成为高端Pixel手机的痛点，因为新机型的价格并不比去年的Pixel 3更实惠。

今年第一季度，谷歌母公司Alphabet首席财务官露丝·波拉特(Ruth Porat)表示，Pixel 3销量不佳，原因是智能手机市场的大量促销活动导致销量同比下滑。谷歌并不是唯一一个在本季度陷入困境的手机制造商，苹果也报告称，在iPhone销量低于预期之后，该季度销售额出现了近20年来首次下滑。

Pixel的销量远远落后于苹果和三星手机，尽管6月份推出的新款低价Pixel手机略微抵消了谷歌高端机型的糟糕表现。Pixel 4将于10月24日开始销售，当地时间周二开始预定。谷歌将首次通过美国四大运营商销售这款手机。它们将分为64GB和128GB版，6GB运行内存，并有橙色、黑色和白色三种颜色可供选择。

尽管未来12个月将有许多5G网络投入使用，但与苹果最新款iPhone一样，谷歌的新机型缺乏第五代移动网络连接支持功能。谷歌表示正在研发5G技术，但不愿透露何时会推出5G Pixel。苹果计划在明年9月左右推出5G iPhone，而三星则在今年早些时候开始推出5G手机。

谷歌还展示了新款Pixel Buds耳机，它是专为与苹果AirPods竞争而设计的。与之前的版本不同，新款Pixel Buds是无线耳机。它们将于明年上市，售价179美元，电池续航时间为5小时。