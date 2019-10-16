回味马云贾跃亭3年前公开对话：一个曾经被嘲笑，一个现在被嘲笑

【TechWeb】10月16日，近几日，互联网行业两位大佬的最新动态引发广泛关注，一边是阿里巴巴创始人马云荣获福布斯终身成就奖，另一边，乐视创始人、现法拉第未来CPUO贾跃亭宣布在美国申请个人破产重组。马云与贾跃亭曾于2016年有过一次对话，这也是双方唯一一次公开对话，时隔三年再度回味，令人唏嘘不已。

今日，有媒体在微博曝光了一段视频，视频中，马云就BAT垄断的问题向贾跃亭提问。

马云问道：“前几天有人跟我说，你在深圳互联网大会上说，BAT垄断了整个互联网行业的创业资源，使得大家没法混了，那么问题是，假设我们换一下，你是BAT中的一家，你觉得该怎么做比较好？”

贾跃亭称：“的确是压力山大，马云老师问的问题实在是非常难以回答。因为的确如此，每个时代都会有一些代表性的企业，每个时代都会有一些垄断整个社会资源的企业，但是这些都不重要，因为是不断变化的，每一个时代变迁的同时，都会诞生全新的，更伟大的企业，所以如何能够突破上一代企业的封锁，或者是大山，其实只需要一件事情，判断下一个时代到底是什么，而不是在它们的延长线上去做创新，更不是依赖BAT强大的资源。很多小企业都有这种想法，但是如果能站在另外一个维度去思考问题，能够站在更高的维度，能够站在下一个时代的维度去制定你的战略，能够通过自身的努力去走一条完全不同的道路，其实你就有可能引领下一个时代。”

作为这段公开对话的提问者，20年前，马云说要改变世界被嘲笑，20年后，马云和他的阿里巴巴享誉全球，马云在新加坡被授予福布斯终身成就奖，也成为该奖项成立13年来首个来自互联网科技领域的获奖者。《福布斯》总编辑史蒂夫·福布斯盛赞马云，“不仅是我们这个时代、更是有史以来世界上最伟大的企业家英雄之一”。“你创业的初心和成绩，我觉得完全可以获得诺贝尔奖！”

而对话的另一方，提出“引领下一个时代”想法的贾跃亭，如今境况又如何呢？

时间回到2016年，彼时贾跃亭还是乐视控股CEO，当年的胡润百富榜上，贾跃亭以420亿财富排名第31位。短短几年时间，离开乐视专心造车的贾跃亭身披巨额债务，被列为老赖多达十余次。2017年7月，贾跃亭赴美国之后再未回国，不过现在“下周回国贾跃亭”的梗可能真的要破了。

10月14日，贾跃亭债务处理小组发布《有关贾跃亭先生个人破产重组及成立债权人信托的声明》，声明中称，贾跃亭已于美国当地时间10月13日根据美国相关法律第11章（chapter 11）主动申请个人破产重组。

目前，贾跃亭个人待偿还债务总额约为36亿美元，减去已冻结待处置国内资产以及可转股的担保债务，债务净额约为20亿美元（约合人民币140亿元）。

按照债务处理小组的说法，申请破产重组将是解决贾跃亭个人余下债务并保障债权人利益的最佳方案。贾跃亭在美国的破产可以彻底解决个人债务问题，而破产完成后就终于可以回国了。