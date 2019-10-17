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微软给CEO纳德拉加薪66%：赞其具备“战略领导力”

2019-10-17 7:50:24来源：新浪科技作者：思远责编：嗜橙评论：

北京时间10月17日早间消息，因为微软实现了业务目标，股价也得以推升，该公司CEO萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）在最近一个财年从微软获得了更多收入。

根据微软在周三发布的年度代理声明，在截至6月30日的2019财年内，该公司CEO纳德拉获得了总计4290万美元的薪酬，其中大部分是股票奖励。这一数字比上一财年增长了66%，但低于纳德拉在2014财年从史蒂夫·鲍尔默（Steve Ballmer）手中接过帅印时获得的8430万美元。

纳德拉的薪酬增长突显了微软在其领导下的复兴状况，这主要得益于它在云服务方面的投入翻了一番。一年前，微软从苹果手中夺回了全球市值最大上市公司的头衔。周三，其市值超过了1.07万亿美元。

纳德拉的基本工资增加了100万美元，股票奖励也有所增加。微软的独立董事在审查其股权补偿时指出：“得益于纳德拉的战略领导地位，包括他努力增强客户的信任，推动了整个公司的文化变革，并成功进入和扩展了新的技术和市场。”

独立董事还提到了微软智能云业务的增长，其中包括与亚马逊AWS竞争的Azure云。在最近的一个季度中，智能云在三年多以来首次成为微软三大部门中最大的一个。

微软在2019财年继续超越了几个关键目标，包括LinkedIn会话、商业云服务收入和Windows 10月活跃设备数。纳德拉在该财年还获得了基于绩效的长期股票奖励。

“在头五年的业绩期间，微软的市值增加了5090亿美元（从3020亿美元增至8110亿美元），微软的相对股东总回报处于第97个百分位，纳德拉因此获得了这份薪水，并行使最多90万股股票。”

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关键词：微软纳德拉

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