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980元上市新低：漫步者S2000MKII有源2.0音箱京东预售

2019-10-17 15:48:07来源：IT之家作者：一乖责编：一乖评论：

IT之家10月17日消息 漫步者 S2000MKII 有源2.0音箱日常售价1880元，今晚0点起（10月18日00:00）支付100元定金，11月1日支付尾款时立减900元，实付980元包邮到手，上市新低价：点此购买

S2000MKII是漫步者S2000之后的旗舰产品，2.0结构，总共含有两个15W平面振膜高音单元和两个50W、5.5英寸铝盆低音单元。

两个箱体侧板均为原木打造，整重16.65kg，支持AUX、PC、蓝牙、光纤、同轴输入，可用旋钮或者遥控调整部分设置，也能手机蓝牙直连播放，支持蓝牙4.0和aptX解码。

内部基本为全德仪方案，DAC是来自Burr-Brown公司（已被德仪收购）的PCM1802，具有高达105dB的信噪比和105dB的动态范围，输入级模拟信号耦合使用了传统的WIMA电容以确保更低的信号损失。

功放芯片则是三片德仪的TAS5754，可以独立控制高音和重低音，分别驱动两组扬声器。光纤、同轴接口芯片PCM9211同样出自Burr-Brown，支持24-bit，216-kHz的高精度输入数字音频信号。

DSP芯片同样来自德州仪器，型号为TLV320AIC3254，可精确控制频率分配。

京东漫步者 S2000MKII HIFI有源2.0音箱今晚0点起980元直达链接
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